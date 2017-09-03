به گزارش خبرگزاری مهر، تمدید قرارداد لیونل مسی موضوعی است که هنوز هم هواداران تیم فوتبال بارسلونا نگرانش هستند. آلبرت سولر، مدیر بارسا اما در گفتگو با مطبوعات صبح دیروز گفت: وقتی باشگاه می‎گوید توافق حاصل شده یعنی هر دو طرف برای تمدید قرارداد راضی هستند و تنها چیزی که کم است امضای قرارداد رسمی است. وقتی باشگاه چیزی را اعلام می‎کند نیاز نیست آن را به طور عمقی بررسی کنید. پس تمدید قرارداد انجام خواهد شد.

او در ادامه گفت: مشکلی نیست، تکرار می‌کنم، به زودی قرارداد تمدید می‎‌شود. می‌خواهم در پیامی هواداران بارسا را دعوت به آرامش کنم. باید آرام باشید.

این صحبت‌ها در شرایطی مطرح شد که مطبوعات خبر دادند سرنوشت نیمار در انتظار مسی است و او تصمیم گرفته قراردادش را تمدید نکند. در نتیجه ستاره آرژانتینی می‌‎تواند در پایان رقابت‌های فصل جاری به عنوان بازیکن آزاد به هر تیمی مذاکره کند. البته که او بارها اعلام کرده دوست دارد کارش را در بارسا به پایان برساند، اما ترس هواداران از این است که در صورت مذاکره با تیمی دیگر او برای جدایی از تیم کاتالانی وسوسه شود.