به گزارش خبرنگار مهر از اهواز ، پنج دکل از این تعداد ، عملیات حفاری چاههای اکتشافی ، توسعه ای و تعمیری را برای شرکتهای آجیپ ،رپسول و نورث هایدرو با مشارکت شرکت KCA در مناطق عملیاتی پارس جنوبی و دارخوین به انجام رساندند .
8 دستگاه دیگر از دکلهای مورد اشاره نیز در قالب پروژه های بین المللی با نظارت مدیریت اکتشاف و شرکت نفت مرکزی در مناطق تحت عملیاتی فعالیت دارد.
گزارش شرکت ملی حفاری حاکیست: دکلهای حفاری شرکت ملی حفاری ایران در این مدت ، عملیات های مختلف فنی و مهندسی انجام داده اند که شامل نمودارگیری از گل حفاری ، لوله مغزی سیار ، اسیدکاری ، حفاری انحرافی ، نمودارگیری الکترونیکی و بازرسی فنی لوله هاست.
این عملیاتها برای شرکتهای ژئولاک ، آجیپ ، سنوپک ، شنگلی ، فلات قاره ، گریت وال چین ، اکسپرو ، اورینتال و نفتکاو در مناطق عملیاتی دارخوین ، پارس جنوبی ، کاشان ، سلمان ، شانول ، مهر ، پایدار غرب ، اناران وآغاجاری انجام شده است .
شرکت ملی حفاری ایران به عنوان بزرگترین شرکت حفاری در کشور است که 49 دستگاه حفاری و پنج هزار نیروی کارشناس دارد.
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