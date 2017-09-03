گردشگران خارجی در راه جشنواره آش ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی در حاشیه آیین گشایش اولین مرکز شتابدهنده فرهنگی دیجیتال کشور در زنجان، در جمع خبرنگاران مهر و ایسنا، با بیان اینکه آمار حاکی از آن است که جشنواره ملی آش ایرانی به سن بلوغ رسیده و قوام یافته است، افزود: از سال آینده بلافاصله بعد از جشنواره، استارت نحوه بهره جستن از تورهای ورودی برای جشنواره را خواهیم زد که سال آینده را باید سال ورود تورهای خارجی به قصد جشنواره آش بدانیم.
وی با بیان اینکه دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان از استقبال بسیار چشمگیری نسبت به ادوار گذشته برخوردار است، تصریح کرد: با این وجود اولویت ما افزایش میزان بازدیدکنندگان از این جشنواره نیست، بلکه میزان ماندگاری گردشگر و استفاده بهینه گردشگران از فرصتها و ظرفیتهایی که در این جشنواره در اختیار آنها گذاشته میشود، ملاک ما است.
رحمتی با یادآوری اینکه جشنواره ملی آش ایرانی بعد از دوازده دوره توانسته است خود را به عنوان یک برند اقتصادی در استان و منطقه مطرح کند، ادامه داد: استانداردهای جهانی در برگزاری جشنوارهها حاکی از آن است که اگر جشنوارهای بتواند تعداد برگزاری دورههای خود را دو رقمی کند، به جشنوارهای قوی و ماندگار تبدیل شده است که توانسته خود را به مخاطبان تحمیل کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به اینکه عدم پذیرش برخی از استانها در این جشنواره به دلیل نبود فضا برای غرفه صنایعدستی و محلی برای پخت آش، حاکی از آن است که این جشنواره توانسته نام خود را در بین جشنوارههای بزرگ به ثبت برساند، خاطرنشان کرد: پارسال بازدیدکنندگان به صورت متفرقه در این جشنواره حضور مییافتند که این مهم امسال به گردشگری گروهی در قالب اولین قطار گردشگری که به یک مقصد گردشگری در حال حرکت است، تبدیل شد، به همین خاطر آینده خوبی را برای جشنواره ترسیم متصور هستیم.
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