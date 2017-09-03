«اگه بمیری» وارد رشت می شود/ تغییر در گروه بازیگری

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «اگه بمیری» نوشته فلوریان زلر به کارگردانی سمانه زندی نژاد که پیش از این اجرای عمومی خود را در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر سپری کرد، قرار است از ۱۵ تا ۱۹ شهریورماه در سالن خصوصی تئاتر «هامون» در شهر رشت که با مدیریت هنری گروه تئاتر «لیو» اداره می شود، روی صحنه برود.

در این اثر نمایشی که رضا بهبودی، الهام کردا و ستاره پسیانی به ایفای نقش می پردازند، محمدرضا علی اکبری جایگزین کاظم سیاحی شد که در اجرای عمومی «اگه بمیری» به عنوان بازیگر حضور داشت.

قرار است «اگه بمیری» روزهای ۱۵ تا ۱۹ شهریورماه در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰ روی صحنه برود.

ساناز فلاح فرد مترجم و روح اله زندی فرد مجری طرح این اثر نمایشی هستند.