سهم تولید علم ایران در ریاضیات/ رشد مقالات برتر ریاضی در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی گفت: پایگاه استنادی ISI تعداد ۴۸۴ نشریه از معتبرترین نشریات علمی دنیا در حوزه ریاضیات را نمایه سازی می کند.

وی افزود: نگاهی به میزان مشارکت پژوهشگران ایرانی در این مجلات بین المللی نشان می دهد که سهم جمهوری اسلامی ایران از کل مقالات ریاضیات دنیا از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

سرپرست ISC یادآور شد: تعداد مدارک ایران در رشته موضوعی ریاضیات در سال ۲۰۱۳ به ۲.۵ درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۲.۷ درصد و در سال ۲۰۱۵ به ۲.۸ درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۱۶ سهم ایران از کل مقالات ریاضیات دنیا به ۲.۹ درصد رسید.

دهقانی اظهار داشت: نگاهی به مقالات ریاضیات کشور حاکی از آن است که علاوه بر سهم ایران از مقالات ریاضیات دنیا، تعداد مقالات نیز افزایش یافته است. تعداد مقالات ریاضیات ایران در خلال سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب ۸۶۴، ۹۶۱، ۹۹۳، ۱۰۷۶، ۱۱۷۶ و ۱۲۷۰ مورد بوده است. اطلاعات سال ۲۰۱۷ میلادی هنوز کامل نشده است اما تعداد مقالات کشور تا ۱۰ شهریور ۹۶ برابر با ۸۹۷ مورد است.

وی گفت: بر همین اساس جایگاه کشور در سطح بین المللی در رشته ریاضیات در چند سال اخیر نیز ارتقا یافته است. از نظر کمیت در سال ۲۰۱۱ میلادی رتبه ایران در حوزه ریاضیات به لحاظ تعداد مقالات، ۱۴ بود که در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۲ و در سال ۲۰۱۷ تا حال حاضر رتبه ۱۱ است. البته اطلاعات سال ۲۰۱۷ هنوز کامل نشده است و نمی توان به رتبه اعلام شده به صورت قطعی اتکا کرد.

سرپرست ISC افزود: علاوه بر کمیت مقالات، کیفیت مقالات نیز افزایش یافته است. مهمترین شاخص سنجش کیفیت تحقیقات استنادها هستند. بنابراین در کنار چاپ مقاله در مجلات بین المللی، توجه به تعداد استنادها، نشان دهنده مرجعیت بیشتر کشور در حوزه مربوطه خواهد بود.

وی یادآور شد: در حالی که یک درصد از مقالات دنیا ۱۸ درصد از استنادهای دنیا را دریافت می کنند ۲۰ درصد از مقالات دنیا ۷۳ درصد از استنادها را دریافت می کنند. بنابراین توجه به مقالات یک درصد برتر در هرحوزه موضوعی بسیار مهم است.

دهقانی خاطرنشان کرد: بررسی اخیر نشان می دهد که سهم مقالات یک درصد برتر از کل مقالات در حوزه ریاضیات قابل توجه و رو به رشد است. در سال ۲۰۱۱ سهم ریاضیات کشور از مقالات یک درصد برتر دنیا حدود ۲.۵ درصد بود که در سال ۲۰۱۶ این رقم به ۳.۲ درصد رسیده است.

وی گفت: در ۱۰ سال اخیر، از لحاظ تعداد مقالات کیفی، پژوهشگران ریاضی کشور بعد از پژوهشگران مهندسی، شیمی و فیزیک بیشترین تعداد مقالات یک درصد برتر دنیا را تولید کرده اند. در ۱۰ سال اخیر به طور متوسط، ایران ۲.۷ درصد از کل مقالات یک درصد برتر دنیا در حوزه ریاضیات را تولید کرده است و به لحاظ سهمی بعد از مهندسی بیشترین سهم از مقالات یک درصد برتر دنیا در بین رشته های موضوعی به ریاضیات تعلق دارد.