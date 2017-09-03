دفن زباله در عمارت آمل متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد صبح یکشنبه در جلسه مشترک با امام جمعه، فرماندار، اعضای شورای تامین، شهردار و شورای شهر آمل همچنین مدیرکل محیط زیست استان که با موضوع حل مشکل زباله در فرمانداری آمل برگزار شد، با اشاره به این مطلب که مشکل زباله آمل باید با همت، چاره اندیشی و حرکت برنامه ریزی شده مدیران همین شهرستان حل شود، ادامه داد: اگر در آمل برای حل این مشکل تلاش نشود قطعاً در سطح کلان نیز اتفاق مثبتی در این خصوص رخ نخواهد داد.

رئیس شورای قضایی استان مازندران تصریح کرد: مدیرانی که توانایی حل مشکل در این خصوص را ندارند قبل از رفع مشکل زباله، وضعیت خودشان را روشن نموده و با صراحت به عدم توانایی خود اذعان داشته باشند.

حجت الاسلام تقوی فرد با تاکید بر لزوم ارائه برنامه اجرایی و تعیین زمان، موضع دستگاه قضایی استان در ورود به بحث زباله مازندران و مقابله با تخلفات در این خصوص را بسیار محکم و قاطع عنوان کرد و گفت: تمام شهرستان های استان به فکر باشند و قبل از ورود دادگستری در راستای رفع مشکل زباله شهر خود اقدام کنند.

این مقام قضایی همچنین نقش فرماندار آمل را به عنوان عالی ترین مقام اجرایی شهرستان در خصوص حل این مشکل تاثیرگذار دانست و افزود: تمام مدیران اجرایی آمل باید همت داشته باشند تا این فاجعه انسانی و مشکل اجتماعی در شهرستان به طور کامل رفع شود، چراکه حل مشکل زباله حق مردم آمل است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران بر لزوم رفع مشکل زباله در آمل و شهرهای مجاور این شهرستان تاکید کرد و با بیان اینکه مدیران باید قدرت خود را در حل مشکل زباله آمل نشان دهند، افزود: در حال حاضر دفن زباله در منطقه عمارت جاده هراز متوقف شده و این روند توقف تا ارائه برنامه زمان بندی و تضمین اجرایی توسط فرماندار و مدیران محترم اجرایی شهرستان ادامه خواهد داشت.

لازم به یادآوری است دفن زباله در منطقه عمارت جاده هراز از اواخر هفته گذشته به دلیل مشکلات زیست محیطی با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل متوقف شده است.