تجربه اي ديگر از يك كارگردان سينما در عرصه ادبيات داستاني

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " اين فيلمساز كه پيشتر تجربه هايي را در عرصه ادبيات داستاني از سر گذرانده است اين بار در تجربه اي تازه رمان " خلوت و انقلاب " را در دست نگارش دارد .خالق رمان " هوسي به نام قطار " و "مجموعه داستان عاشقانه هاي تهران " در ارتباط با اين رمان به خبرنگار هنري " مهر " گفت : بر خلاف تصور اين رمان مطلقا سياسي نيست و تنها موضوعي اجتماعي را همزمان با روز هاي انقلاب مورد توجه قرار مي دهد . " خلوت و انقلاب " مجموعه اي ست از داستان هاي كوتاه كه مضمون ، تم و فضاي مشترك دارند به نحوي كه با يكديگر تركيب مي شوند . شايد اين نوع روايت تجربه اي تازه در عرصه ادبيات داستاني محسوب شود ولي علاقمندم آن را رمان بخوانم . به هرتقدير اين رمان بيشتر از اينكه مضموني سياسي داشته باشد داراي محتوايي هستي شناختي ست .وي در پايان افزود : تلاش مي كنم كاري نكنم كه تاريخ مصرف داشته باشد . بد نيست بدانيد ابتدا خودم نيز تصور مي كردم نيتجه كار داستاني سياسي خواهد شد ولي عملا ماجرا ها و شخصيت هاي داستاني سرنوشت آن را نوعي ديگر رقم زدند .از اين نويسنده پيش از اين علاوه بر آثار ادبي ، درحوزه سينما نيز ترجمه و تاليف مقالات را شاهد بوده ايم . كريمي اين روزها همچنين درانتظار نتيجه دوفيلمنامه اي ست كه نوشته است؛ فيلمنامه " پيغام براي هماي ملوك خانم " كه براي ساخت يك فيلم 90 دقيقه اي تلويزيوني به سيما فيلم عرضه شده و فيلمنامه " باغ هاي كندلوس " كه براي جذب حمايت به بنياد سينمايي فارابي ارائه شده است .