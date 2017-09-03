تولید محصولات پتروشیمی ۶ درصد وصادرات آن ۱۲ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران؛ علی محمد بساق زاده با اشاره به آمار ۵ ماهه تولید و ۴ ماهه صادرات اظهار کرد: میزان تولید محصولات پتروشیمی در ۵ ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته شش درصد افزایش یافته است و این درحالی است که در نیمه اول سال به دلیل این که تعمیرات اساسی در مجتمع ها صورت می گیرد به طور معمول میزان تولید کاهش پیدا می کند.

وی با بیان این که خوشبختانه امسال روند تولید با توجه به برنامه ریزی های انجام شده از وضعیت قابل قبولی برخوردار است تصریح کرد: انتظار می رود تا پایان سال حجم تولید نسبت به سال ۹۵، حدود پنج میلیون تن افزایش یابد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین از تلاش برای پر کردن ۴ درصد از ظرفیت اسمی خالی، گفت: سال گذشته ظرفیت تولید نسبت به ظرفیت اسمی حدود ۸۱ درصد بود و امسال درصدد هستیم نسبت تولید به ظرفیت نصب شده را به ۸۵ تا ۸۶ درصد برسانیم.

بساق زاده درمورد میزان صادرات نیز گفت: صادرات از نظر مقدار درسال جاری در مجموع بیشتر شده است به گونه ای که از نظر حجمی ۱۲ درصد و از نظر ارزشی ۴ درصد افزایش داشتیم. به این ترتیب که حجم تولید نیز چهاردرصد و ارزش آن نیز هشت درصد رشد داشته است. امسال فروش در داخل مناسب تر بوده است و ارزش فروش بیشترشده است .

این مقام مسوول با اشاره به دیگر مواردی که سبب افزایش تولید و فروش محصولات پتروشیمی از ابتدای سال تاکنون شده است گفت: در سال۹۶ بورس کالا شرایط بهتری را تجربه می کند و از سوی دیگر در بورس اوراق بهادار نیز در مجموع باید گفت که شاخص بیشتر پتروشیمی ها مثبت شده است و افزایش تولید نفت نیز در بهتر شدن شرایط نقش داشت. انتظار داریم در نیمه دوم سال با توجه به تعامل با بالادست، خوراک بیشتری برای مجتمع های تولیدی در دسترس باشد و در این زمینه کمبود نداشته باشیم و می توانیم در نیمه دوم امسال تولیدی پایدار را رقم بزنیم.

بساق زاده با تاکید بر این که در کنار افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در بخش بالادستی، توسعه صنایع پایین دستی به منظور تکمیل زنجیره‌های ارزش یکی از سیاست‌های در دست اجرای شرکت ملی صنایع پتروشیمی است گفت: توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی افزون بر کاهش خام فروشی و اشتغال پایدار، منجر به متنوع سازی سبد تولید محصولات پتروشیمی می شود که پیامد آن افزایش بازارهای هدف پتروشیمی ایران خواهد بود.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که افزون بر مجتمع هایی که در حال تولید هستند، امسال چند طرح دیگر وارد مدار تولید می شوند و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: امید است با مشارکت بیشتر بانک های داخلی و نیز جذب سرمایه گذاران خارجی بتوان تامین مالی طرح ها را شتاب بخشید تا هر چه زودتر این طرح ها به بهره برداری برسند.

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: امسال همزمان با راه اندازی طرح های جدید پتروشیمی به دنبال افزایش ظرفیت تولید هستیم و در صورت فراهم شدن شرایط باید افزایش تولید را رقم بزنیم.