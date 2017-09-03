کره شمالی از آزمایش موفقیت آمیز بمب هیدروژنی خبر داد

به گزارز خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کره شمالی لحظاتی قبل اعلام کرد که آزمایش بمب هیدروژنی این کشور با موفقیت انجام شده است.

بر اساس اعلام مقامات پیونگ‌یانگ این بمب هیدروژنی قابلیت بارگذاری روی موشک های جدید بالستیک بین‌قاره‌ای را دارد.

صبح امروز یکشنبه در ابتدا اعلام شد که پیونگ یانگ می گوید موفق به تولید سلاح اتمی پیشرفته تری شده است که قابلیت نصب بر روی موشک های بالستیک را دارد.

در همین راستا، «کی سی ان اِی» رسانه رسمی کره شمالی تصاویری از «کیم جونگ اون» رهبر جوان این کشور را منتشر کرد که وی را در حال بررسی آنچه که بمب هیدروژنی جدید نامیده می شود، نشان می دهند.

پس از آن رسانه از وقوع زمین لرزه در کره شمالی خبر دادند و کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که این زمین لرزه ساختگی بوده و بدلیل آزمایش هسته ای کره شمالی رخ داده است.