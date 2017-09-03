به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی در نشست تجاری سازی کمیته تجاری سازی چهارمین نمایشگاه زیست‌فناوری با اشاره به توانایی زیست فناوری برای نجات اقتصاد کشور، عنوان کرد: باید نجات بخش بودن زیست فناوری برای اقتصاد و اشتغال را ثابت کنیم و تنها راه حل این کار، تغییر زبان زیست فناوری از زبان علمی صرف به زبان اقتصادی توانمند و گویا است.

وی افزود: چهار سالی است که بر موضوع اقتصاد دانش بنیان در کشور تاکید زیادی وجود دارد و این موضوع به یک مطالبه عمومی در سطح سیاست‌مداران، برنامه‌ریزان کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان و حتی جامعه تبدیل شده است.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی گفت: در حال حاضر شرایط کشور نیازمند کسی است که رویکرد اقتصادی جدیدی به کشور ارائه دهد و ایران را از وابستگی به اقتصاد نفتی رها کند.

وی افزود: این سوال در اذهان به وجود آمده که چه کسی می تواند کشور را از معضل بیکاری و وابستگی به اقتصاد نفتی نجات دهد. بنابراین فضای فعلی کشور برای شنیدن حرف‌های اشتغال‌زا و کمک کننده به اقتصاد کشور آماده است.

به گفته قانعی، اقتصاد زیستی در دنیا سهم بزرگی در اقتصاد و اشتغال کشورها دارد و طراز کشورها را تغییر داده است. وقتی به هدف‌گذاری کشورهای اول دنیا نگاه می کنیم می بینیم سهم عمده‌ای برای زیست فناوری در اقتصاد کشورشان در نظر گرفته اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ۱۵ هزار فارغ‌التحصیل مرتبط با حوزه زیست فناوری در کشور وجود دارد و بالاترین تعداد شرکت دانش بنیان نیز در حوزه زیست فناوری فعالیت می کنند؛ همچنین از سوی دیگر بیشترین سهم اقتصادی در صندوق نوآوری و شکوفایی را نیز شرکت های زیست فناوری در اختیار دارند باید حوزه زیست فناوری برای اقتصاد کشور کاری کند.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی همچنین عنوان کرد: معمولا زبان و رابط شرکت ها با دولت، اتاق بازرگانی است و شرکت ها حرف های خود را از طریق این اتاق به گوش دولت می رسانند.

وی در ادامه تصریح کرد: در حالیکه شرکت ها باید بدانند ستادی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر نظر معاون رییس جمهوری نیز وجود دارد که می توانند مطالبات خود را از طریق ستاد در دولت پیش ببرند. زیرا معاون علمی رییس جمهوری در شورای اقتصاد و ستاد اقتصاد مقاومتی نیز عضو است و می تواند پیگیر مطالبات آنها باشد.

وی همچنین اظهار کرد: اگر بلد نباشید با کسانیکه که فقط گوش شنوای موضوعات اقتصادی دارند، اقتصادی صحبت کنید کاری پیش نخواهید برد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ارائه یک مدل جدید اقتصادی به کمک زیست فناوری را ضروری دانست و گفت: با توجه به اینکه در حوزه زیست فناوری تعداد فعالین زیاد است، باید از این جمعیت زیاد برای ارائه یک مدل اقتصادی جدید مبتنی بر زیست فناوری استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از کارهای مهم در حوزه زیست فناوری تبدیل زبان علم به اقتصاد است. آن هم به نحوی که برای مسوولین اقتصادی کشور قابل درک باشد و زیست فناوری را تبدیل به یک مطلب حکومتی کند.

حلقه‌های تجاری‌سازی در چهارمین نمایشگاه زیست‌فناوری به نمایش در می‌آید

هومن کاغذیان مسئول کمیته تجاری سازی چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران نیز در ادامه این نشست، گفت: تلاش خواهیم کرد که در نمایشگاه امسال، تجاری‌سازی و حلقه های تجاری سازی را به بهترین نحو نمایش دهیم.

وی افزود: از حدود ۷ ماه قبل، ۱۴ مورد از حلقه های زنجیره تجاری سازی از ایده تا بازار را شناسایی کردیم که چند مورد از آن شامل «فناوری»، «مالکیت فکری»، «سرمایه»، «بازار»، «بازاریابی» و «انواع بازار » می شود.

به گفته کاغذیان، یکی از پایه های توسعه بیوتکنولوژی در کشور، توسعه علمی است که این موضوع به کمک افزایش سرمایه گذاری محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: بررسی آثار ملی و اجتماعی طرح های سرمایه پذیر در حوزه زیست فناوری نیز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و بتوانیم به بهترین نحو ممکن، طرح های حمایت شده را به بازار سرمایه هدایت کنیم.

مسئول کمیته تجاری سازی چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران تصریح کرد: اتصال اجزای از ایده تا سرمایه یکی از مهم ترین پیش زمنیه های تجاری سازی است که این اتصال در نمایشگاه زیست فناوری به نمایش در خواهد آمد.