«عزیز ساعدی» رسما با شهرداری خرمشهر خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز طی جلسه که با حضور محمد جواد بچاری، رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر، میلاد پور حمزاوی از اعضا شورا، حسین حمید پور مدیر توسعه خدمات شهری روستایی سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از مدیران شهرداری خرمشهر در سالن جلسات این شهرداری برگزار شد، از خدمات عزیز ساعدی شهردار خرمشهر تقدیر و منصور علوانی به عنوان سرپرست شهرداری خرمشهر معارفه شد.

در این نشست مدیر توسعه خدمات شهری روستایی سازمان منطقه آزاد اروند با تائید مشکلات مطرح شده از سوی شهردار سابق خرمشهر در خصوص عدم تخصیص اعتبارات خدماتی به شهرداری خرمشهر از سوی این سازمان اظهار کرد: یک سری قوانین در منطقه آزاد اروند وجود دارد که دست مدیرت شهری را ارائه کمک های نقدی در بخش خدمات بسته است.

حسین حمید پور گفت: مدیریت شهری سازمان منطقه آزاد اروند قادر به مشارکت در مباحث خدماتی نیست و این دستوری است که ابلاغ شده است و برای رفع مشکلات باید منابع درآمدی دیگری تعریف شود.

وی بر هزینه های سنگین و پیش بینی نشدن بخش خدمات در شهرداری ها تاکید کرد و افزود: نه شهرداری، نه سازمان منطقه آزاد و نه هیچ دستگاه خدمات رسانی به تنهایی قادر به رفع تمام مشکلات نیست و رفع آنها نیازمند یک عزم همگانی است.

مدیر توسعه خدمات شهری روستایی سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه آمادگی این واحد مدیریتی را برای همکاری با مدیریت شهری خرمشهر اعلام کرد.

منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر نیز در این نشست با اشاره به سخنان حمید پور، این سخنان را نوید گر روزهای خوب تعامل سازمان منطقه آزاد اروند و شهرداری دانست.

وی در ادامه سخنانش تاکید کرد: در مدت تصدی مسئولیت سرپرستی شهرداری خرمشهر خللی در خدمات رسانی به مردم ایجاد نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «عزیز ساعدی» ۱۱ ماه تصدی پست شهرداری خرمشهر را داشت که روز گذشته و در پی انتخاب شورای شهر، «مسعود دشت بزرگ» به عنوان شهرداری خرمشهر معرفی شد و «منصور علوانی» نیز با رای اکثریت اعضا شورای شهر به عنوان سرپرست شهرداری خرمشهر انتخاب شد.