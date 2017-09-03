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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خبر داد:

اختصاص ۱۳۰ میلیارد ریال برای مسکن مددجویان کمیته امداد بوشهر

اختصاص ۱۳۰ میلیارد ریال برای مسکن مددجویان کمیته امداد بوشهر

بوشهر- مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر گفت: امسال برای مسکن مددجویان این نهاد ۱۳۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح یکشنبه در نشست بررسی روند ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد استان بوشهر اظهار داشت: در چند سال اخیر درخصوص احداث واحدهای مسکونی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) اقدامات مطلوبی صورت گرفته است.

 وی با تاکید بر اینکه تلاش داریم مسکن مسکن مددجویان این نهاد مرتفع شود، افزود: امسال برای برطرف کردن مشکل مسکن مددجویان کمیته کار خرید، ساخت، تکمیل و بازسازی یک‌ هزار و ۴۸۵ واحد مسکونی را در برنامه کاری خود داریم.

لطفی با بیان اینکه برای این مهم ۱۳۰ میلیارد ریال از منابع امدادی، دولتی و کمک‌های خیران و مردمی در نظر گرفته شده است، یادآور شد: هفت هزار خانوار در استان فاقد مسکن هستند و ۹ هزار خانوار دیگر دارای مسکن غیره مقاوم هستند که نیاز به تعمیر و بازسازی دارند.

وی افزود: با برنامه‌ ریزی انجام شده بنا شد در سه الی پنج سال آینده مشکل مسکن همه این مددجویان تحت حمایت استان برطرف شود.
 

کد مطلب 4077170

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