آران و بیدگل پایین ترین میزان بیکاری را در استان اصفهان دارد

مرتضی رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان جمعیت روستایی بیش از ۹۵ درصد از مردم روستایی شهرستان را در برمی گیرد.

وی با اشاره به وجود ۳۴۴ تعاونی در سراسر شهرستان آران و بیدگل گفت: با وجود تعهد اداره کار شهرستان برای ایجاد دو تعاونی در سال ۹۶، به همت مردم و مسئولان این تعداد هم اکنون به هفت تعاونی رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰ تعاونی به مجموع تعاون های آران و بیدگل افزوده شود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آران و بیدگل اضافه کرد: تعاونی های فعال شهرستان با حدود ۶۰ هزار عضو بیش از هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی برای مردم بخش های مختلف شهرستان ایجاد کرده اند.

وی در ادامه با اشاره به حضور فعال بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال شهرستان گفت: با توجه به تک محصولی بودن آران و بیدگل در تولید فرش ماشینی، کوچکترین نوسان در بازار فرش در اشتغال آران و بیدگل نیز تاثیر مستقیم دارد.

رحیمی اظهار داشت: با وجود اینکه آران و بیدگل هم اکنون با کمتر از شش درصد پایین ترین میزان بیکاری را در سطح استان اصفهان دارد ولی نسبت بیمه بیکاری امسال نسبت به مورد مشابه سال گذشته در آران و بیدگل به دلیل نوسانات منفی بازار فرش به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.