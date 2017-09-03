  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹

رئیس اداره کار و تعاون آران و بیدگل:

آران و بیدگل پایین ترین میزان بیکاری را در استان اصفهان دارد

آران و بیدگل پایین ترین میزان بیکاری را در استان اصفهان دارد

آران و بیدگل - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آران و بیدگل گفت: آران و بیدگل هم اکنون با کمتر از شش درصد پایین ترین میزان بیکاری را در سطح استان اصفهان دارد.

مرتضی رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان جمعیت روستایی بیش از ۹۵ درصد از مردم روستایی شهرستان را در برمی گیرد.

وی با اشاره به وجود ۳۴۴ تعاونی در سراسر شهرستان آران و بیدگل گفت: با وجود تعهد اداره کار شهرستان برای ایجاد دو تعاونی در سال ۹۶، به همت مردم و مسئولان این تعداد هم اکنون به هفت تعاونی رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰ تعاونی به مجموع تعاون های آران و بیدگل افزوده شود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آران و بیدگل اضافه کرد: تعاونی های فعال شهرستان با حدود ۶۰ هزار عضو بیش از هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی برای مردم بخش های مختلف شهرستان ایجاد کرده اند.

وی در ادامه با اشاره به حضور فعال بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال شهرستان گفت: با توجه به تک محصولی بودن آران و بیدگل در تولید فرش ماشینی، کوچکترین نوسان در بازار فرش در اشتغال آران و بیدگل نیز تاثیر مستقیم دارد.

رحیمی اظهار داشت: با وجود اینکه آران و بیدگل هم اکنون با کمتر از شش درصد پایین ترین میزان بیکاری را در سطح استان اصفهان دارد ولی نسبت بیمه بیکاری امسال نسبت به مورد مشابه سال گذشته در آران و بیدگل به دلیل نوسانات منفی بازار فرش به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 4077187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها