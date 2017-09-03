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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

مدیر عملیات عمومی پایانه‌های نفتی خارگ خبر داد:

بهسازی مدارس خارگ توسط شرکت پایانه های نفتی

بهسازی مدارس خارگ توسط شرکت پایانه های نفتی

بوشهر- مدیر عملیات عمومی پایانه‌های نفتی خارگ گفت: بهسازی، تعمیر و هوشمندسازی مدارس جزیره خارگ را در برنامه داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوروزی‌فر صبح یکشنبه در نشست بررسی اجرای طرح‌های عمرانی در خارگ اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که پایانه نفتی توجه ویژه ای به آن دارد، مسائل فرهنگی و اجتماعی محیط پیرامون است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت آموزشی یکی از این وظایف است، افزود: در همین راستا بازسازی و تعمیر برخی مدارس در جزیره خارگ انجام شده است.

مدیر عملیات عمومی پایانه‌های نفتی خارگ با اشاره به اینکه این پروژه در هفته دولت سال جاری به بهره برداری رسیده است، تصریح کرد: امیدواریم توانسته باشیم در این جهت رضایتمندی دانش آموزان را کسب کرده باشیم.

کد مطلب 4077191

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