مدرسه طبیعت در فارس افتتاح شد/ انتقال جغرافیایی آب بی اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه طبیعت در شیراز، گفت: تاکنون ۵۳ مدرسه با کمترین میزان حمایت دولت در کشور راه اندازی شده و خوشخبتانه ۶۵ درخواست دیگر نیز وجود دارد.

محمد درویش تصریح کرد: در گذشته دوره های آموزشی هر ۳ ماه یکبار برگزار می شد اما امروز به ۲۵ روز رسیده است و برای هر ۵ کودک نیز یک تسهیلگر فعالیت می کند.

وی با اشاره به اینکه مدارس طبیعت می تواند در آینده اشتغال یک میلیون نفری به همراه داشته باشد، گفت: طبق پیش بینی های انجام شده این تواند در مدارس طبیعت وجود دارد که در آینده اشتغال حدود یک میلیون نفر با کمترین هزینه ایجاد کند در حالیکه دولت برای ایجاد یک میلیون اشتغال باید میلیارد ها تومان هزینه کند که این نشان از موفقط اشتغال سبز دارد.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظ از محیط زیست کشور تاکید کرد: امروز کسانیکه فکر می کنند محیط زیست تنها باعث ایجاد هزینه می شود باید بدانند که محیط زیست یک نوع سرمایه گذاری است و مدارس طبیعت پاسخ آنها را داده است.

درویش یادآور شد: طی هماهنگی های انجام شده با تعدادی از بانک های کشور به زودی پروژه «محیط بانک» نیز آغاز می شود که تسهیلات با سود پایین در اختیار مسئولین مدارس طبیعت قرار خواهند داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه انتقال آب از مکان جغرافیایی به مکانی دیگر یک نوع بی اخلاقی است، گفت: برخی اصول اخلاقی محیط زیست در حال از بین رفتن است که در این میان باید به انتقال آب، سدسازی های افراطی و... اشاره کرد که باعث از بین رفت محیط زیست طبیعی می شود.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور ادامه داد: جامعه ای که درگیر بی اخلاقی می شود هرگز نمی تواند موفقیت داشته باشد و در این راستا مدارس طبیعت کمک بزرگی برای احیای اخلاق در طبیعت است.