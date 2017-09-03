پوتین تاثیرگذارترین شخصیت در روسیه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسکو تایمز، نظرسنجی «فوربز» درباره تاثیرگذارترین شخصیت روسی در ۱۰۰ سال نشان می دهد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، این فرد نیست.

بر اساس نظرسنجی فوربز، ۵۲ درصد از مرددم روسیه معتقدند «یوری گاگارین» نخستین فضانورد روسی و جهان تاثیرگذارترین شخصیت روسی است.

گاگارین اولین فضانورد روسی و نخستین فضانورد جهان بود. یوری گاگارین در روز ۱۲ آوریل ۱۹۶۱ میلادی توسط فضاپیمای وُستوک-۱ به فضا رفت و به مدت ۱۰۸ دقیقه مدار زمین را یک دور بطور کامل پیمود. عصر سفرهای فضایی انسان با این پرواز آغاز گشت.

یوری گاگارین پس از پرواز تاریخی خود به سمت ریاست مرکز آموزش فضانوردان در شهرک ستاره‌ها انتخاب شد. در همین حال و در کنار شغل حرفه‌ای خود، با بازدید و سخنرانی در شهرها و کشورهای گوناگون، نقش عمده‌ای در افزایش آگاهی عمومی در مورد سفرهای فضایی ایفا نمود. هشت سال پس از سفر فضایی‌اش، یوری گاگارین در یک سانحه هوایی کشته شد.

گاگارین به خاطر سفر فضایی تاریخی خود تبدیل به ستاره‌ای جهانی شد و نشان‌ها و عنوان‌های افتخار بی‌شماری از سراسر جهان دریافت کرد. شب ۱۲ آوریل هر سال به عنوان «شب یوری» گرامی داشته می‌شود و جشن‌ها و گردهمایی‌هایی در سراسر جهان به یاد نخستین فضانورد جهان برپا می‌گردد.