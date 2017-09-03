سامانه ۱۱۰، انقلابی برای خدمت رسانی به مردم

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین رحیمی در جمع کارکنان سامانه ۱۱۰ این فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، افزود: سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ یک انقلاب در راستای خدمت رسانی سریع به مردم بود که شرایطی را ایجاد کرد که مردم در هر موقع از شب و روز بتوانند به راحتی با پلیس در ارتباط باشند.

وی افزود: کار شما از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو ، حتی یک لحظه تعللی و سهل انگاری و بی توجهی در این مسئولت ممکن است زندگی انسانی را به مخاطره اندازد.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه سامانه ۱۱۰ پلیس، امروز از بهترین های نوع خود محسوب می شود، بیان داشت: کار شما کاری بزرگ و ارزشمند و ماموریت شما ماموریتی خطیر است از این رو باید با تعهد و تلاشی مضاعف تلاش نمائید که در این حوزه به نحو مطلوب و شایسته ای پاسخوی مردم باشید.

وی با اشاره به اینکه ما خادم و خدمتگزار مردم هستیم و باید به این خدمتگزاری افتخار نمائیم؛ عنوان داشت: خدمت به مردم عبادتی بزرگ است. چرا که دست افتاده ای را گرفتن و یا اضطراب و تشویشی را به آرامش تبدیل کردن کار بزرگی است که انسان می تواند در حق هم نوع خود انجام دهد و بدون شک این کار در پیشگاه باری تعالی ماجور خواهد بود.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد: به اعتقاد من قلب تننده پلیس در مرکز فرماندهی و کنترل است و اگر این قلب دچار نقصان شود تمام اعضا پلیس دچار نقص و آسیب خواهد شد.

وی با اشاره به برخی تماس های متفرقه با سامانه ۱۱۰ بیان داشت: همین تماس های متفرقه به نوعی نمایان گر اعتماد مردم به پلیس و در دسترس بودن پلیس است.

رئیس پلیس پایتخت، عنوان داشت: با حساسیت و دقت کارتان را به انجام رسانید و بدانید که کار شما کاری بزرگ و مهم است و ما برای کار شما ارزش قائلیم و بدانید که اگر نیت شما خدمت به مردم و جلب رضای خداوند باشد؛ هر لحظه کار شما عبادت محسوب می شود.