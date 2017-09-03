به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، رسانه های ژاپنی با استناد به منابع دولتی کره شمالی، اعلام کردند: این کشور با پیش بینی افزایش تحریم‌های بین المللی، در آغاز سال جاری میلادی برای ساخت تاسیسات ذخیره سازی با ظرفیت یک میلیون تن (معادل هفت میلیون و ۱۴۷ هزار بشکه) نفت خام، برنامه ریزی کرده است.

طبق اعلام روزنامه توکیو شیمبون، کیم جونگ-اون، رهبر کره شمالی، در نشست کمیسیون امور دولت در ماه آوریل امسال درباره ایجاد تاسیسات ذخیره سازی یک میلیون تن نفت، به تصمیم رسیده است.

حجم یاد شده، معادل یک دوم تا دو سوم از مجموع واردات سالانه نفت خام کره شمالی است. گفته می‌شود که کره شمالی سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تن نفت وارد می‌کند که ۹۰ درصد آن از چین تأمین می‌شود.

همچنین برخی گزارش‌ها، نشان دهنده کاهش آمار عرضه فرآورده‌های نفتی در کره شمالی است.