تقاطع غیرهمسطح شهرک مسکن مهر ماهدشت در انتظار تأمین اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، تقی رضایی در جلسه شورای مسکن استان البرز که ظهر یکشنبه در استانداری برگزار شد، با اعلام اینکه بیش از ۹۳ هزار واحد مسکن مهر در البرز وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر نازک‌کاری ۶۱ هزار ۷۰۰ واحد مسکن مهر در استان به اتمام رسیده است.

وی بابیان اینکه نازک‌کاری ۲۸ هزار و ۴۰۰ واحد در دولت قبل و ۳۳ هزار و ۳۰۰ واحد نیز در دولت یازدهم انجام‌شده است، افزود: مساعدت دستگاه‌های خدمات رسان برای تکمیل مسکن مهر در استان البرز شایان تقدیر است.

رضایی با تأکید بر اینکه امروز شش هزار واحد مسکن مهر در البرز به بهره‌برداری رسید، تصریح کرد: ساخت هر واحد مسکن برای سه الی چهار نفر اشتغال غیرمستقیم و برای یک الی دو نفر اشتغال ثابت به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای ساخت تقاطع غیرهمسطح شهرک مسکن مهر ماهدشت انجام‌گرفته است، گفت: امید است تأمین اعتبار این پروژه به‌زودی انجام گیرد.