برای حفظ و احیاء باغستان سنتی قزوین تلاش شود

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت‌اله داودی روز یکشنبه در دومین جشنواره پسته که در باغستان سنتی به مناسبت نکوداشت روز قزوین با حضور استاندار قزوین، اعضای شورای شهر، سرپرست شهرداری قزوین و سایر مسئولان استانی و شهری برگزار شد، افزود: در جلساتی با استاندار قزوین باید مشکلات باغستان سنتی مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: اکنون ۲هزار و ۶۰۰هکتار از باغستان سنتی قزوین فعال، ۵۰۰هکتار نابود و ۵۰۰هکتار در حال نابودی است.

داودی افزود: باغستان سنتی قزوین اهمیت ویژه‌ای دارد اما متاسفانه در سال‌های گذشته به آن توجه نشده تا اینکه در سال ۹۰ با تاسیس سازمان باغستان سنتی قزوین به طور جدی به مشکلات این باغستان رسیدگی شده است.

وی بیان کرد: در گذشته باغستان در ۲ نوبت آب می‌خورد اما اکنون با مشکلات کمبود آب مواجه هستیم که سازمان باغستان سنتی قزوین اقداماتی در این زمینه انجام داده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه اکنون نیاز است به موضوع دسترسی راه رسیدگی شود، گفت: باید مسیر خاکی در عرض ۳ متر برای دسترسی به باغات ایجاد شود.

داودی با بیان اینکه باید توجه ویژه به امنیت باغستان کرد، گفت: باید در باغ‌ها فضای ایجاد شود که باغداران زمانی که با خانواده‌ها مراجعه می‌کنند از امکانات رفاهی استفاده کنند.