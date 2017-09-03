تیم کاسپین فردا در هفته اول لیگ دو فوتبال کشور به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اول رقابت های فوتبال دسته دو کشور و در بازی های گروه دو، تیم کاسپین قزوین در خانه به مصاف استقلال جنوب تهران می رود.

این بازی از ساعت ۱۷ در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار می شود.

تیم والیبال سپهرالکتریک قهرمان رقابت های کارگری کشور شد

در پایان رقابت های والیبال دسته اول کارگری کشور، تیم والیبال سپهرالکتریک با پیروزی قاطع برابر گلستان قهرمان کارگران ایران شدند.

در این رقابت ها تیم سپهرالکتریک با یک باخت در دور مقدماتی قهرمان شد، این رقابتها در شاهرود برگزار شد.

تیم سپهر الکتریک نماینده قزوین خود را برای شرکت در لیگ برتر والیبال کشور آماده می کند.

اولین دوره مسابقات کاراته قهرمانی استان ویژه کمربند های زرد و نارنجی با شناخت برترین ها به پایان رسید

در کومیته تیمی خردسالان شهید حججی قهرمان شد، تیم های شهید سیدکمال موسوی شالی، شهید رضا طاهرخانی و شهید حمید سیاهکالی در جایگاه بعدی ایستادند.

در کومیته انفرادی خردسالان و بزرگسالان هیئت کاراته تاکستان، یاوران امام زمان شال و تیم تات کای دانسفهان اول تا سوم شدند.

سیدمحمدطاها موسوی از شال هم عنوان بازیکن برتر را کسب کرد.

رقابت های گرامیداشت یاد وخاطره شهید رجایی با شرکت ۲۳۵ کاراته کا در دو بخش کومیته انفرادی و تیمی برگزار شد.

اولین دوره مسابقات هندبال نونهالان پسر بزرگداشت روز قزوین برگزار شد

در پایان این رقابت ها پارسه قزوین، آبیک و کانون ٢٢بهمن اول تا سوم شدند.

این رقابت ها با شرکت تیم های پارسه قزوین، کانون ٢٢بهمن، تاکستان، البرز، بویین زهرا و آبیک در خانه هندبال قزوین برگزار شد.

مسابقات دوومیدانی دانشگاههای عالی استان برگزار شد

در بخش انفرادی، بهرام قرجه داغی، مسعود اسدی، علی رستمی در مواد مختلف قهرمان شدند.

در بخش تیمی هم دانشگاه رجاء، بصیر آبیک و دارالفنون اول تا سوم شدند.

این رقابت ها در ورزشگاه معلم قزوین برگزار شد.