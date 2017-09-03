ویزای سفر به تهران و مجوز پرواز به هیات عربستانی داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ویزای سفر و مجوز پرواز هیات سعودی به تهران صادر شده است گفت: احتمال می‌دهیم سعودی‌ها پس از ایام حج به ایران بیایند.

وی تاکید کرد: هیات سعودی صرفا برای بازدید از ساختمان‌های دیپلماتیک می‌آید زیرا پس از قطع روابط دو کشور، این ساختمان‌ها خالی بوده است. در عین حال ما هم از ساختمان های خود در عربستان بازدید خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: این توافقی دوجانبه بوده که هیات های ایرانی و عربستانی برای بازدید از اماکن دیپلماتیک خود در ریاض و تهران به کشورهای مقابل سفر کنند.

قاسمی در عین حال تصریح کرد: این سفر ربطی به بحث غرامت ندارد و تاکنون در این خصوص صحبتی نشده است و چنین بحثی مطرح نیست.