دام مرد جوان برای دختران دم بخت/ متهم را شناسایی کنید

به گزارش خبرنگار مهر سوم خردادماه خانم جوانی به کلانتری ۱۴۸ انقلاب مراجعه و عنوان کرد توسط شخصی بنام امیر مورد سرقت عابربانک و برداشت وجوه داخل حسابش قرار گرفته است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت و برداشت غیرمجاز پول از حساب و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۶ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

خانم جوان ( مالباخته ) پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : " اول خرداد ماه از محل کار خود در محدوه میدان انقلاب به سمت منزل حرکت کردم ؛ برای برداشت پول در مقابل دستگاه خودپرداز بانک توقف کردم. از آنجا به بعد بود که جوانی تا ایستگاه مترو مرا تعقیب کرد ؛ طی این مدت حواسم به وی بود ؛ این شخص در داخل ایستگاه مترو به من نزدیک شد و اصرار بر طرح آشنایی با من داشت ؛ بنده با این پیشنهاد مخالفت کردم اما به اصرار ایشان نهایتا برای فردای آنروز قرار ملاقات گذاشتیم . فردای آنروز ی در مقابل ایستگاه چهارراه ولیعصر با این شخص بنام امیر ملاقات کرده و از آنجا به کافی شاپ رفتیم ؛ در همان ملاقات اولیه امیر مدعی شد که من تمامی شرایط ایده آلش برای ازدواج را دارم طی همین مدت کوتاهی که داخل کافی شاپ نشسته بودیم برای لحظه ای کوتاه و برای شستن دستان خود ، کیف خودم را نزد امیر گذاشتم ! و پس از خارج شدن از کافی شاپ از یکدیگر جدا شدیم ؛ آنزمان من متوجه سرقت عابربانک خود نشدم تا اینکه داخل منزل و با مشاهده پیامک بانکی متوجه برداشت بیش از سه میلیون تومان پول داخل حساب خود شدم.

کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با بررسی تراکنش بانکی حساب مالباخته موفق به شناسایی یک مغازه لباس فروشی در محدوده میدان ولیعصر شدند.

با مراجعه به مغازه لباس فروشی و بررسی تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته ، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر امیر شدند که با عابربانک متعلق به مالباخته اقدام به خرید بیش ازسه میلیون تومان البسه وکت وشوار کرده بود.

اقدامات برای شناسایی و دستگیری امیر در دستور کار کارآگاهان قرار داشت که همزمان و با طرح شکایت های مشابه مبنی بر سرقت عابربانک و برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی ، کارآگاهان پایگاه سوم اطلاع پیدا کردند که به احتمال بسیار زیادی ، متهم پرونده آنها به این شیوه و شگرد اقدام به سرقت از خانم های جوان می کند .

سرانجام با انجام اقدامات ویژه پلیسی ، امیر در داخل یک پانسیون در محدوده خیابان ستارخان شناسایی ، و ۲۵ مرداد ماه دستگیر و در بازرسی از اموال همراهش مدارک شناسایی و اموال متعلق به تعدادی از خانم های جوان ( در واقع تعدادی دیگر از مالباختگان ) کشف شد.

با شناسایی تعدادی دیگر از شکات و مالباخنگان ، همگی آنها پس از حضور در پایگاه سوم آگاهی صراحتا "امیر" را به عنوان شخصی که به آنها پیشنهاد ازدواج داده و در واقع به این شیوه از آنها سرقت کرده، شناسایی کردند.

یکی از شکات که متهم با استفاده از کارت عابربانکش اقدام به دریافت مبلغ سه میلیون تومان از یک مغازه آجیل فروشی در خیابان کارگر کرده بود ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : در چندین نوبت امیر به بهانه خرید به مغازه محل کارم در محدوده پارک لاله آمد و پس از آن اصرار بر آن داشت که قصد ازدواج با مرا دارد ؛ یک روز که برای صحبت کردن به پارک لاله رفته بودیم و در مسیر بازگشت ، داخل یک مغازه مقداری خرید کرده و در آنجا رمز عابربانک خودم را به صاحب مغازه گفتم و [ در واقع ، همانجا امیر اقدام به برداشتت رمز عابربانک من نمود ] ؛ پس از آن متوجه فقدان کارت عابربانک خود شده اما فکر نمی کردم که سرقت شده باشد تا اینکه با دیدن پیامک بانکی متوجه سرقت عابربانک خود شدم ؛ دقیقا از زمانیکه عابربانکم به سرقت رفت ، دیگر از امیر نیز خبری نشد تا اینکه پس از دستگیری اش متوجه شدم سرقت عاربانک بنده و برداشت پول از داخل آن توسط امیر صورت گرفته است.

با بررسی تراکنش مالی حساب های متعلق به مالباختگان ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که در چندین نوبت امیر اقدام به دریافت پول از چند مغازه در مناطق مختلف شهر تهران نموده است ؛ مالک یکی از این مغازه ، صاحب یک مغازه شیرینی فروشی در خیابان کارگر شمالی است که متهم با مراجعه به مغازه اش و با طرح ادعای دروغین نیاز به پول جهت دریافت نوبت عمل برای همسرش اقدام به دریافت مبلغ سه میلیون تومان از صاحب مغازه کرده بود.

صاحب مغازه ی شیرینی فروشی پس از حضور در پایگاه سوم آگاهی و شناسایی دقیق امیر در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : این شخص ( متهم ) با حالتی سراسیمه و مضطرب به مغازه من آمد و مدعی شد که در حال حاضر همسرش در داخل مطب دکتر ... منتظر اوست و برای اینکه دکتر نوبت جراحی همسرش را بدهد ، می بایست مبلغ سه میلیون تومان نقدا را همین امشب پرداخت کند اما در آن ساعت هیچ بانکی باز نبود ؛ به این شیوه و ترفند ، راضی شدم مبلغ سه میلیون تومان نقدا به این شخص پرداخت کنم و زمانیکه وی رمز عابربانکش را وارد دستگاه پوز نمود ، بدون هیچگونه مشکلی پول به حساب مغازه منتقل شد و من نیز راضی و خوشحال از این موضوع که توانستم به این شخص و در واقع همسرش کمک کنم.

سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی ، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبربه خبرنگار مهر گفت : با توجه به شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد توسط متهم پرونده مورد سرقت و برداشت غیرمجاز وجه از حساب هایشان قرار گرفته و همچنین اعتراف صریح متهم به فریب مالباختگان و در ادامه انجام سرقت های مشابه از آنها و با عنایت به احتمال وقوع سرقت های مشابه، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی بازپرس متهم پرونده صادر شده است ؛ از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان خرمشهر-میدان نیلوفر مراجعه کنند.