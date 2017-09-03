مرکز مددکاری اسلامی در قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ سید مجید مومنی مدیرکل کمیته امداد استان قزوین روز یکشنبه در نشست با فرمانده بسیج ادارات استان قزوین راهکاری های همکاری مشترک و استفاده از بانوان برای ارائه خدمات مشاوره ای به مددجویان تحت حمایت را بررسی کردند.

وی درک شرایط و مقتضیات روز را لازمه تحقق بستر برنامه ریزی و مدیریت صحیح دانست و گفت: در مقطع زمانی خاصی زندگی می کنیم که در ایران اسلامی سعادت درک نظام اسلامی را داریم.

وی سپاه را حافظ و نگهبان انقلاب دانست و ادامه داد: برای تعامل با بسیج می توانیم در عرصه های متنوع و متعددی وارد شویم کار اگر با حضور مردم باشد به نتایج بزرگی می رسد و بسیج یکی از عرصه های برجسته حضور مردمی است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین افزود: اگر امداد بتواند از طریق مراکز نیکوکاری در کنار بسیج ادارت قرار گیرد نتیجه چشمگیری حاصل می شود از این رو قصد داریم حتی پرونده های مددجویی را از طریق مراکز نیکوکاری به بسیج واگذار کنیم چراکه هر جایی بسیج جلودار بوده است، منفعت کرده ایم.

وی با اعلام آمادگی برای اعطای وام تسهیلات برای رفع محرومیت، عنوان کرد: امداد یا آمادگی کامل در خدمت بسیج و سپاه است تا بتوانیم آرمان های امام (ره) و منویات رهبری نظام را محقق کنیم و قطع یقین خدمت به محرومان یکی از این عرصه های ارزشمند است.

مومنی ارائه خدمات شایسته و متناسب با شرایط مورد نیاز مددجویان را امری ضروری خواند و اعلام کرد: باید مددکاری اسلامی را در امداد راه اندازی کنیم تا خواهران مددکار استان در آنجا مستقر شوند که در این مرکز، زنان سرپرست خانوار و بانوان تحت حمایت این نهاد خدمات لازم را دریافت می کنند.

وی بیان کرد: این مرکز برای نخستین بار و در ایده ای با محوریت سبک زندگی ایرانی و اسلامی راه اندازی خواهد شد که اغلب بانوان مددکار در این مکان مستقر شده و خدمات لازم را در فضایی شایسته به مددجویان مراجعه کننده، ارائه می دهند.

مسئول سازمان بسیج کارمندان بسیج ادارت قزوین نیز امداد و بسیج دو بال به هم پیوسته دانست و گفت: وظیفه ما در بسیج و امداد به هم نزدیک است اندیشه امام (ره) بر این امر تأکید داشت که یک موی کوخ نشینان را به همه کاخ نشینان نمی دهم از این رو هر کاری که برای امداد انجام می دهیم وظیفه ماست حتی این مراکز نیکوکاری نیز باید به مساجد نیز تسری داده شود.

حسین فیضی اعلام کرد: مرکز نیکوکاری در ادارات کار خود را به صورت عملی آغاز کرده است بسیج کارمندان در سال ۴۰ مورد اردوی جهادی انجام می دهد، امسال نیز برنامه اردوی جهادی در مناطق محروم برگزار می شود تا بتوانیم در عرصه های مختلف آب، برق، گاز و راه سازی به مردم خدمت کنیم.

وی ادامه داد: برای اینکه دستگاه ها بتوانند رضایت مردم را جلب کنند باید توجه به مسائل فرهنگی در برنامه ها داشته باشد از این رو لازم است روح معنویت را در سازمان ها افزایش دهیم تا رضایت مردمی با خدمت بیشتر افزایش یابد.

فرمانده حوزه مقاومت شهید بهشتی نیز سپاه و امداد را دو مولود انقلاب دانست و و انتظار مردم را از این دو نهاد به همین دلیل بالا دانست و گفت: در حقیقت همکاران امداد ما را به سمت کار خیر، تشویق و ترغیب می کنند و ما نیز وظیفه خود می دانیم با امداد همراهی کنیم چراکه پاسدار ارزش ها و دستاوردهای انقلاب هستیم و انقلاب در ذات خود پویایی و بالندگی دارد و آن چیزی که موجب شده تا کمیته امداد پایدار باشد روحیه انقلابی است.

عبداله طاهری توضیح داد: ما افتخار می کنیم که با امداد همکاری نزدیکی داریم، مراجعه مردم نعمت الهی است و مددجویان ولی نعمت ما هستند از این رو ما به شهدا پناه می بریم.

وی یادآورشد: نکته مهم امدادگران کمیته امداد این است که دلسوز هستند اگر دستاوردی داریم به دلیل خلوص نیت در انجام تکالیف و وظایف است بنابراین برای ماندگاری کارها باید روحیه انقلابی داشته باشیم.

شایسته ذکر است که بسیج کمیته امداد استان قزوین در مناسبت های مختلف با برنامه های فرهنگی فعال بوده و در عرصه مفتاح الجنه و تهیه و توزیع سبدهای غذایی و همچنین اردوهای جهادی و جشن عاطفه ها حضور برجسته ای دارد.