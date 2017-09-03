اطفای سالانه ۱۶۰ هزار حریق در کشور/نیازمند امکانات هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی و توانمندسازی مدیریت بحران اردبیل تصریح کرد: تنها در شهر تهران سالانه ۲۳ هزار حریق به صورت میانگین اطفا می‌شود و می‌توان گفت مدیریت بحران حجم قابل توجهی از عملیات اجرایی را بر عهده دارد.

وی افزود: این میزان کارکرد در وضعیتی است که باور اهمیت مدیریت حوادث و شرایط بحرانی هنوز نهادینه نشده و به عنوان مثال تشکیلات جامع و وزارت خانه‌ای برای مدیریت بحران نداریم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید به اینکه این غفلت در وضعیتی است که ایران یکی از کشورهای حادثه‌خیز شناخته شده است، ادامه داد: سالانه در کشور ایران شاهد زمین‌لرزه، سیل، آتش‌سوزی و رانش هستیم.

به گفته نجار مجموعه حوادث بحرانی ایجاب می‌کند که اعتبارات و امکانات مناسبی در اختیار مدیریت بحران قرار گیرد و به همین منظور اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها به دولت پیشنهاد شده است.

معاون وزیر کشور تأکید کرد: از جمله تأمین نردبان بلندمرتبه برای شهرداری‌ها یک ضرورت است و از سویی درخواست شده شهرداری‌ها در اختصاص تراکم ساخت‌وساز به امکانات اطفا حریق خود نیز توجه داشته باشند.

وی با تأکید به اینکه اعتباری به میزان دو هزار میلیارد تومان به مدت پنج سال به هیئت دولت پیشنهاد شده است، ادامه داد: پیشنهاد شده این اعتبار از طریق وزارت راه و شهرسازی جهت تجهیز استان‌ها اختصاص یابد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید به اینکه مدیریت بحران وظیفه هدایت‌گری و سیاست‌گذاری را دارد، اضافه کرد: این مجموعه هم در مرحله پیش‌بینی و هم پیشگیری از بحران و حتی پس از وقوع بحران نقش ایفا می‌کند.

نجار به نقش اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی در مقوله مدیریت بحران نیز تأکید کرد و گفت: از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی در استان‌ها ضروری بوده و دستاوردهای قابل توجهی به دنبال دارد.

وی به برگزاری ۱۲ کارگاه آموزشی مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: ارزیابی توانمندی استان‌ها، استفاده از توان مردمی و رسانه‌ها در مدیریت بحران و به کار گیری مطلوب امکانات موجود در کارگاه‌های آموزشی دنبال می‌شود.