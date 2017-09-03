فراخوان نهایی سومین جشنواره خاتم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی با همکاری مؤسسه شهر کتاب و مجمع ناشران انقلاب اسلامی در نظر دارد سومین دوره جشنواره «خاتم» در بخش داستان کوتاه را با محوریت سیره پیامبر رحمت حضرت محمدمصطفی (ص) برگزار کند.

شرایط شرکت در جشنواره به شرح زیر اعلام شد:



-جشنواره شامل دو بخش داستان کودک و نوجوان و داستان برای بزرگسالان خواهد بود.

- ارسال آثار برای همه گروه‌های سنی و پیروان همه ادیان و مذاهب به دبیرخانه آزاد است.

- تکمیل و ارسال فرم شرکت در جشنواره ضروری است.

- موضوع داستان برگرفته از زندگی، ویژگی‌های شخصیتی و سیره حضرت رسول اکرم (ص) مستند به اسناد و روایات معتبر باشد و با توجه به نیازهای مخاطب و شرایط امروز جهان تألیف شده باشد.

- حجم آثار برای مخاطبان بزرگسال حداکثر ۵۰۰۰ کلمه و برای مخاطبان کودک و نوجوان ۴۰۰۰ کلمه باشد.

- آثاری که از طریق پست و یا پست الکترونیک ارسال شود به بخش مسابقه راه می‌یابند.

- آثار به مسابقه راه می‌یابند که قبلاً منتشر نشده و یا در سایر مسابقات ارائه نشده باشند.

- آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.

تقویم اجرایی جشنواره:

مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۶ می باشد .

برگزاری آیین اختتامیه و تقدیم جوایز مصادف با عید خجسته مبعث فروردین ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد .

نشانی دبیرخانه:

تهران- میدان هروی _ خیابان وفامنش _ خیابان آزادی _ خیابان شهید افتخاریان _ کوچه مریم شماره ۲۳