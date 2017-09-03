۲۲۱واحد تولیدی و صنعتی استان سمنان خواستار دریافت تسهیلات شدند

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا خباز پیش از ظهر یک شنبه در هفتاد و ششمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری بابیان اینکه تا کنون مشکلات ۴۵۸ واحد تولیدی بررسی و یک هزار و ۱۰۵ مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسیده است، ابراز داشت: در این نشست درخواست تسهیلات رونق تولید ۵۱ واحد صنعتی و ۱۷۰ واحد کشاورزی بررسی شد.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب، ویژه رفع موانع تولید پرداخت شد که این میزان در سال جاری به دلیل تدبیر دولت در پذیرش پرداخت تسهیلات برای واحدهای خدماتی و گردشگری به دو برابر افزایش یافته و خوشبختانه برای این تسهیلات محدودیتی نیست.

استاندار سمنان بابیان اینکه در کارگروه قبلی ۴۲ واحد متقاضی در بخش های صنعت و کشاورزی متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید به ارزش ۵۲۷ میلیارد ریال شدند، ابراز داشت: در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در تلاشیم تا مشکلات واحدهای در شرف تعطیلی را برطرف و آن ها را مجدد احیا کنیم.

خباز با بیان اینکه بررسی درخواست تسهیلات واحدهای تولیدی متقاضی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند در دستور کار قرار گرفت، ابراز داشت: در کارگروه امروز به مشکلات پنج واحد تولیدی رسیدگی شد تا با برطرف شدن معوقه‌های بانکی، تأمین اجتماعی و بیمه با کمک دستگاه‌های اجرایی این واحدها بتوانند روی پای خود بایستند.

در این نشست مشکلات بانکی، مالیاتی و امور زیربنایی پنج واحد تولیدی استان سمنان بررسی و در راستای رفع موانع پیش رو تصمیماتی اتخاذ شد.