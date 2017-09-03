برگزاری یک کنسرت به یاد مادربزرگ ادبیات کودک در تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر بزرگ ارف به رهبری، سرپرستی و آهنگسازی مسعود نظر و اجرای نوازندگان و حرکات نمایشی گروه کودک و نوجوان ساعت ۲۱:۳۰ روزهای ۱۹ و ۲۰ شهریور در تالار وحدت روی صحنه می رود.

این ارکستر در سه بخش نمایش موزیکال گروه کودک به رهبری گلنوش موحدی، اجرای ارکستر کوچک به رهبری سمیر سبزواری و اجرای ارکستر بزرگ ارف به رهبری مسعود نظر و همراهی سیمین قدیری برنامه خود را اجرا می کند.

در توضیح کنسرت بزرگ «ارف» آمده است:

«بزرگترین آرزوی توران میرهادی تولید فرهنگنامه‌ای کامل و جامع برای کودکان و نوجوانان بود و این فرهنگنامه در طول عمر این بانوی تأثیرگذار ادبیات کودک به پایان نرسید. از سویی انتشار سایر جلدهای فرهنگنامه نیاز به حمایت مادی و معنوی دارد. در این راستا و برای تسریع در تدوین «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» این ارکستر بزرگ به اجرای قطعاتی پرداخته و همه عواید حاصل از این اجرا صرف انتشار این فرهنگنامه خواهد شد.

«فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» تنها فرهنگنامه‌ای است که با پشتوانه تاریخی و فرهنگی ایرانی به کل جهان نگریسته و از همه دستاوردهای دانش و فرهنگ و هنر جهانی با نگاهی ایرانی استفاده کرده و آن را با زبانی ساده برای استفاده دانش‌آموزان و پژوهشگران عرضه کرده است. این فرهنگنامه نخستین کتاب مرجعی است که به زبان فارسی، همراه با تصویر، برای کودکان و نوجوانان تألیف شده ‌است.»

سیده توران میرهادی یکی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک، استاد ادبیات کودکان، نویسنده و کارشناس آموزش و پرورش و شخصیت برجسته فرهنگی است که از ‌سال ١٣٥٨ سرپرستی تدوین و تألیف «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» را نیز برعهده داشته است. میرهادی بیش از ٦٠‌ سال در گستره آموزش و پرورش و فرهنگ و ادبیات کودکان کوشید و در این راه یکی از چهره‌های تأثیرگذار سده کنونی ایران است. او به همراه همسرش محسن خمارلو به مدت ۲۵‌سال مجتمع آموزشی تجربی فرهاد یا «مدرسه فرهاد» را از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۹ اداره کرد.