برگزاری اولین مناقصه بین المللی خرید تجهیزات پزشکی در قبرس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن اسدی لاری در حاشیه اولین نشست تخصصی مناقصه بین المللی تجهیزات پزشکی که با شرکت نمایندگانی از کشورهای مختلف برگزار شد، افزود: اولین مناقصه بین المللی خرید تجهیزات سنگین پزشکی توسط هیات امنای ارزی که هفته آینده در روزنامه های بین المللی اعلام عمومی می شود، برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری این مناقصه با همکاری وزارت امور خارجه است و انتظار می رود عملا این مناقصه به بهترین وجه برگزار شود و برای اینکه برنامه ها به خوبی پیش رود، کمیته ای تحت مسئولیت حوزه بین الملل تشکیل شد و در قدم اول کشورهای هدف انتخاب شدند.

اسدی لاری ادامه داد: از مجموع ۱۷ کشور هدف، ۱۶ کشور در این جلسه مشارکت جدی داشتند و تمام آنها از گرفتن اطلاعات ابزار رضایت کردند.

قائم مقام وزیربهداشت در امور بین الملل گفت: این مناقصه در کشور قبرس برگزار خواهد شد و تمهیدات مفصلی نیز تنظیم شده است.

وی خاطر نشان کرد: امید است تا این اقدام باعث حضور جدی شرکت های بین المللی تولید کننده تجهیزات پزشکی در این مناقصه شود، زیرا به موجب آن هزینه اقدامات پزشکی و خریدها کاهش پیدا کرده و امکان اینکه نمایندگی اصلی شرکت ها در ایران فعالیت کنند و ماندگار شوند، وجود دارد و درعین حال تامین و نگهداری قطعات تجهیزات پزشکی با سهولت بیشتری نیز انجام خواهد شد.

اسدی لاری افزود: این گام موثر، یکی از مهم ترین برنامه های وزیر بهداشت است که از سه سال پیش درحال پیگیری بوده و اکنون به فاز عملیاتی رسیده است، چراکه کیفیت دستگاه ها و تجهیزات پزشکی ارتقا خواهد یافت و درنتیجه باعث رشد و ارتقای خدمات پزشکی به مردم خواهد شد.



وی با بیان اینکه این مناقصه شروعی برای مناقصات بعدی است، تصریح کرد: برگزاری اینگونه مناقصات می تواند به تداوم و ماندگاری شرکت های خارجی بزرگ در ایران منجر شود، به طوری که این شرکت ها در بازار سلامت ایران به صورت دست اول حضور پیدا کنند که آثار ارزشمندی مانند افزایش کیفیت خدمات رسانی، کاهش قیمت خدمات و پرداختی ها را در پی خواهد داشت.