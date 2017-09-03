دیابت و افزایش وزن از مشکلات جدی در حوزه سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر موانع و الزامات پیش نیاز برای اجرای برنامه پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، اظهار کرد: این خود مردم هستند که می بایست به سلامت شان اهمیت دهند و از آنچه که برایشان مضر استف پرهیز کنند. فعالیت بدنی زیاد از جمله کارهایی است که مردم ما باید انجام دهند. دیابت و افزایش وزن یکی از مشکلات جدی ما در حوزه سلامت است، دیابت سال به سال در حال افزایش است. اگر مردم خودشان نخواهند ما هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: رسانه نیز می تواند در این مسئله تاثیرگذار باشد که آگاهی مردم در حوزه سلامت را افزایش دهد. آگاهی مقدمه ای است برای تصمیم گرفتن و امیدواریم که اراده تصمیم گرفتن را نیز بتوانیم در خودمان تقویت کنیم.

دکتر «اولگ چستنوف» نماینده سازمان جهانی بهداشت در پاسخ به همین سئوال گفت: نظام سلامت باید اولویت های خودش را به پیشگیری از بیماری های غیرواگیر اختصاص دهد که این امر امروزه در ایران رعایت می شود.

وی افزود: یکی از مسائلی که برای تشخص زودرس بیماری ها خیلی مهم است، بکار گرفتن نیروی انسانی آزموده و مجرب است و همین طور نظام اطلاعاتی مناسب در سلامت که ایران در دو سال اخیر پیشرفت خیره کننده ای در زمینه تبدیل پرونده بیماران به پرونده دکتر نیک داشته است.