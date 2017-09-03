وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ نشانگر ضعفی مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه علنی شورای اسلامی پنجم شهر تبریز امروز با حضور اعضای شورا و دستور جلسه مبتنی بر تصمیم گیری در مورد نحوه عضویت اعضای شورا در کمیسیون های شهرداری، تصمیم گیری در خصوص چگونگی تذکرات و نطق های پیش از دستور، چگونگی مکاتبات اعضا با شهردار و سایر ارگان ها در صحن علنی این شورا برگزار شد.

همچنین در جلسه امروز بهشتی، نیکو خصلت و قلیزاده برای تنظیم مجدد آیین نامه داخلی شورا انتخاب شدند و مقرر شد در طول دو هفته این آیین نامه تهیه و تنظیم شود تا بعد از تدوین آن، نطق های پیش از دستور جلسه، تذکرات اعضای شورای شهر بر اساس آن شکل گیرد.

وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ نشان از وجود ضعف مدیریتی است

بهشتی از اعضای این شورا با بیان اینکه وجود ماده صد یک ضعف مدیریت است و بیانگر شکل گیری و وجود یک تخلف و جبران آن است، اظهار داشت: تمام تغییر کاربری های فضای سبز نشان دهنده نابودی شهر است و اساس شهرداری بر مبنای حذف تخلفات شهرداری و عوامل مؤثر در بروز تخلفات ساختمان سازی باشد و مبنا بر تخریب لحاظ شود و با انجام روش منطقه ای شکل گیرد.

وی با بیان اینکه در ماده ۱۰۰، باید نظر و ضابطه واحد اتخاذ شود، ادامه داد: معمولا در این تخلفات، طرح جامع تفصیلی را در صفر ضرب می کنیم و نباید این گونه عمل شود و در این راستا جا دارد سؤال شود که در این کمیسیون چند مورد تخریب انجام شده، و چند مورد از طریق کانال این کمیسیون برطرف شده است.

این عضو شورای شهر تبریز در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: باید این سئوال را نیز مطرح کرد که در کمیسیون ماده پنج، چقدر از تغییر کاربری های فضای سبز و مسکونی به تجاری انجام شده است و آیا می توان در بین این تغییر کاربری ها موردی یافت که تغییر کاربری آن از تجاری به فضای سبز باشد.

نطق های پیش از دستور به عنوان بخشی از آیین نامه شورا نباید حذف شوند

شهرام دبیری دیگر عضو این شورا با بیان اینکه معمولا کمیسیون های بدوی صد را جدا و عضوکمیسیون تجدید نظر و ۲۰ را جدا انتخاب می کردیم، اظهار داشت: بر اساس روال قبلی، باید ۹ منطقه را جدا کنیم و برای هر کمیسیون یک نفر انتخاب کنیم.

وی با بیان اینکه اعضا حق دارند تا نطق پیش از دستو را انجام دهند، بخشی از آیین نامه شوراست، خاطر نشان کرد: از این رو پیشنهاد می کنم تا نطق های پیش از دستور حذف نشوند.

محمد اشرف نیا؛ دیگر اعضای این شورا نیز با بیان اینکه در آستانه عید غدیر هستیم و براساس سفارش های امیرالمؤمنین علی(ع) باید مشورت کنیم و در میان خود بسنجیم تا از میان آن ها راستی زاییده شود، ابراز داشت: این حدیث از حضرت علی بی ربط به شورا نیست و امیدواریم بتوانیم با شور و مشورت در خدمت مردم باشیم.

تصمیم گیری در خصوص انتخاب شهردار تبریز نیز یکی دیگر از دستورات جلسه امروز شورای شهر بود که با وجود برگزاری جلسه اعضای شورای شهر به صورت غیر علنی و در غیاب خبرنگاران و اصحاب رسانه، نتیجه ای نداشت و این انتخاب و تعیین کلیددار آینده شهر اولین ها به روز سه شنبه موکول شد.

انتخاب شهردار تبریز در حالی با وجود برگزاری جلسات متعدد علنی و غیرعلنی و حتی پشت پرده اعضای شورای شهر هر بار به موعدی دیگر موکول می شود که این امر در بسیاری از کلانشهرهای کشور در همان جلسات نخست شورای شهر نهایی شده است اما در مورد کلیددار تبریز هر روز اخبار و اظهار نظرهای ضدونقیض در خصوص نفرات مورد نظر برای تصدی این سمت در رسانه ها و فضاهای مجازی منتشر می شود.

همچنین در قرعه کشی انجام شده در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تبریز، برای کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی، قلیزاده برای منطقه سه، بابایی اقدم برای بدوی منطقه ۱۰؛ سونیا اندیش برای تجدید نظر چهار، دبیری تجدید نظر منطقه شش، تقی پور تجدید نظر منطقه پنج، شکور اکبرنژاد تجدید نظر منطقه هشت، آجودان زاده بدوی منطقه هفت، صادق زاده تجدید نظر منطقه یک، محرم محمدزاده تجدید نظر منطقه دو، بهشتی بدوی منطقه دو، مسعودی ریحان منطقه بدوی چهار، نیکو خصلت بدوی منطقه هشت، بابایی اقدم برای بدوی پنج وصادق زاده بدوی منطقه ۹ و تجدید نظر منطقه شش، نیکو خصلت بدوی یک، قلیزاده ماده ۷۷، اندیش بدوی هفت، آجودان زاده تجدید نظر منطقه سه، اشرف نیا بدوی هشت و مسعوی ریحان برای بدوی منطقه چهار انتخاب شدند.