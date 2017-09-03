شک کی روش به جاسوسی سوریه در تمرین تیم ملی/سوء تفاهم برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز هلی‌شاتی که بعد از چند دقیقه مشخص شد مربوط به تیم استقلال است برای دقایقی تمرینات صبح امروز تیم ملی را تحت الشعاع خود قرار داد و این هلی‌شات تبدیل به سوژه رسانه‌ها و به خصوص شبکه های اجتماعی در فضای مجازی شد.

کارلوس کی‌روش در جریان تمرین صبح امروز تیم ملی ایران متوجه به پرواز در آمدن یک هلی‌شات بالاسر زمین شماره یک ورزشگاه آزادی می‌شود و ابتدا تصور می‌کند که این دستگاه مربوط به آنالیزورهای تیم ملی سوریه است و برای جاسوسی در تمرین تیم ملی به هوا بلند شده است. پیگیری‌های کی روش مشخص کرد که هلی‌شات مربوط به تمرین تیم استقلال است و در حالی فیلمبرداری از تمرین آبی پوشان بود که به دلیل فاصله نزدیک تمرین دو تیم حوالی تمرین تیم ملی آشکار شد.

حراست مجموعه آزادی نیز به منظور اطمینان بیشتر هلی‌شات استقلال را مورد بررسی قرار داد تا این سوء تفاهم چند دقیقه‌ای رفع شود.