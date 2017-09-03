رفع تصرف بیش از ۱۱۰ هزار متر مربع اراضی منابع ملی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسدالله هاشمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۹۶۰۰ متر مربع از این اراضی در منطقه حفاظت شده دنای شرقی بود که با پیگیری حقوقی و صدور رای نهایی و قطعی از طریق مراجع قضایی استان با ابطال قرارداد و سند واگذاری بطور کامل خلع ید شد و به طور کامل رفع تصرف شد.

هاشمی گفت: این متراژ از اراضی منابع ملی در گذشته بصورت غیرقانونی به افراد حقیقی در منطقه حفاظت شده (آبنهر کاکان) واگذار شده بود که با پیگیری های مستمر اداره کل حفاظت محیط زیست استان، منجر به صدور حکم بطلان قرارداد واگذاری شد.

وی ۱۷۰۰ متر مربع از این اراضی ملی رفع تصرف شده را خلع ید همراه با قلع وقم اشجار دانست و اظهار کرد: متخلف به قصد تصرف در اراضی ملی اقدام به کاشت درخت کرده بود، که با صدور رای نهایی ضمن رفع تصرف نسبت به قلع و قمع اشجار اقدام شد.

مدیر کل محیط زیست استان گفت: همچنین ۹۹ هزار و ۶۴۳ متر مربع دیگر از منابع در مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت محیط زیست استان قرار داشت، که با رفع تصرف به منابع ملی دولت باز گردانده شد.

وی اظهار کرد: خط قرمز این اداره کل قانون و مقررات است و در اجرای آن با هیچکس تعارف و مماشاتی نداریم.