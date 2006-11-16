به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"عبدالله گل" در ادامه سخنان خود در آنکارا افزود: در صورت تجزیه عراق همسایه‌های این کشور بی ‌تفاوت نمانده و مواضع متفاوتی با مواضع کنونی خواهند داشت.

وزیر امورخارجه ترکیه همچنین با انتقاد از تجزیه عراق به سه بخش خاطر نشان کرد : چنین امری عراق را به سوی اغتشاش و

نا آرامی سوق خواهد داد و در چنین صورتی مواضع همسایه‌های عراق نسبت به آن کشور متفاوت از مواضع کنونی خواهد بود.

وی افزود : مطرح ‌کنندگان طرحهایی مانند تجزیه عراق از وضعیت خاورمیانه بی خبر بوده و برای حل بحران در این منطقه به دنبال اعمال تنها یک طرح ساده هستند .

" گل " در ادامه با بیان اینکه ترکیه و آمریکا درباره عراق مدام در حال گفتگو هستند،اظهار داشت : سیاستهای مبتنی بر نگاه طمع کارانه در عراق به وضعیت این کشور صدمه می ‌رساند.

این درحالی است که محافل نظامی و پژوهشی رژیم صهیونیستی با تشویق آمریکا و همپیمانان آن به تقسیم عراق، خاطر نشان کردند که عراق یکپارچه و متحد به زیان اسرائیل است.