حضور ۳ بانوی قایقرانی همدان در اردوی انتخابی مسابقات آسیایی ۲۰۱۸

رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت گسترده بانوانهمدانی در ورزش قهرمانی اظهار داشت: یکی از اهداف عمده دستگاه ورزش استانهمدان توجه ویژه به بخش ورزش قهرمانی بانوان است.
وی بااشاره به انجام حمایتهای لازم از رشتههای ورزشی مستعد در بحث قهرمانی، گفت: امسال شاهد رشد و پیشبرد ورزش قهرمانی بانوان استان همدان در تمام سطوح بودهایم.
وی افزود: کسب مقام سوم آسیا در رشته جودو توسط مریم بربط بانوی جودوکار همدانی و حضور مهلقا جامه بزرگ بانوی تیرانداز استان در بازیهای کشورهای اسلامی نشان دهنده آنست که دختران همدانی در ورزش قهرمانی حرفهای زیادی برای گفتن دارند.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به حمایت از بانوان قهرمان و مدالآور استان همدان گفت: در برنامهریزی صورت گرفته به دنبال حمایت بیشتر از ورزش بانوان هستیم تا در المپیک ۲۰۱۸ جاکارتا سهمیه بیشتری در بخش بانوان کسب کنیم.
منعم عنوان کرد: ۳ نفر از بانوان قایقرانی استان همدان در اردوی تیم ملی برای انتخابی مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ حضور دارند و دستگاه ورزش تا حدتوان از بانوان ورزشکار استان حمایت میکند تا در عرصههای برونمرزی و کشوری خوش بدرخشند.
وی با تاکید بر استعدادیابی در ورزش بانوان بیان کرد: سال گذشته جشنواره استعدادیابی در ۶ رشته ورزشی در استانهمدان با حضور نزدیک به ۱۲ هزار نفر برگزار شد و این جشنواره با برنامهریزی خوب و سیاستگذاری مناسب توانست خانوادههای زیادی را جذب ورزش کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: یکی از سیاستهای وزارت ورزش و جوانان برگزاری چنین جشنوارههای در سطح استانهای کشور بوده که ما نیز به دنبال آنیم تا رشتههای ورزشی بیشتری را درگیر این جشنواره استعدادیابی کنیم تا ورزشکاران بیشتری را خصوصاً درزمینهٔ بانوان جذب ورزش کنیم.
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