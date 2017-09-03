اجرای طرح ستاد درکردستان موجب ایجاد فرصت های اشتغالزایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقانی امروز یکشنبه در جلسه هماهنگی اجرای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) که در سالن پیامبراعظم استانداری تشکیل شد، گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تکلیفی مبنی برشفاف سازی، سالم سازی و جلوگیری از اقدامات فسادزا تعیین شده که همه ما مدیران باید در راستای اجرای آن اقدام کنیم.

وی عنوان کرد: در ماده ۵۰ لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عنوان شده دولت مجاز سات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی ومعاملاتی بخش عمومی با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

وی با اشاره به اینکه سیاست کلی دولت افزایش شفافیت و استقرار و توسعه دولت الکترونیک است، اظهارداشت: اگر تامین کننده های کالا و خدمات و مزایده گرها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی استان در این سامانه ثبت نام کنند بی شک شاهد افزایش اشتغال دراستان خواهیم بود.

مدیرکل امور اقتصادی ودارایی کردستان ادامه داد: امسال مزایده ای را از طریق این سامانه برگزار کردیم و افرادی که شرکت کرده بودند از آذربایجان غربی بودند.

دهقانی افزود: اگر اطلاع رسانی کمتر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط عضویت در این سامانه، شود قطعا این اقدام موجب از دست رفتن فرصت های اشتغالزایی برای مردم استان خواهد شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر زیرساخت های اجرای تمام معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درکردستان فراهم شده است و سازمان امور اقتصادی ودارایی هم به طور جد پیگیر این قضیه است.

وی اظهارداشت: اجرای طرح ستاد در استان موجب ایجاد فرصت های اشتغالزایی، توزیع عادلانه درآمد و اعمال حقوق شهروندی می شود.