۶ هزار کتاب خطابه غدیر در سطح خراسان جنوبی توزیع شد

حجت الاسلام احمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با حمایت مجمع جهانی اهل بیت(ع)، شش هزار و ۴۸۰ کتاب خطابه غدیر در سطح خراسان جنوبی توزیع شد.

وی بیان کرد: این کتاب ها شامل خطبه پیامبر اکرم(ع) در غدیر خم همراه با ترجمه زیبا و روان است.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به دیگر برنامه های دهه ولایت بیان کرد: محله آرایی، برگزاری جشن های غدیر در سطح استان و بستن عقد اخوت در مساجد از دیگر برنامه های این دهه است.

وی از برگزاری مسابقه کتابخوانی غدیر خبر داد و گفت: توزیع محصولات ویژه عید غدیر، بغل نویسی ماشین ها و اتوبوس ها و برگزاری همایش مشترک سادات و روحانیون از دیگر برنامه های این دهه است.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: برپایی ۱۵ ایستگاه صلواتی و اعزام مبلغ به مناطق مرزی استان از دیگر برنامه های اجرایی است.

وی توزیع پوستر در سطح شهر و نصب بنر را از دیگر برنامه ها دانست و گفت: سایت تبیان نیز برای علاقه مندان دارای محتوای مناسبتی و مسابقات ویژه است.