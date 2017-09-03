اعزام هزار دانشجوی بسیجی به اردوهای جهادی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدپناه ظهر امروز در مراسم بدرقه اردوی جهادی دانشجویان بسیجی که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال هزار دانشجوی استان در اردوهای جهادی مشارکت دارند.

وی ادامه داد: اعزام دانشجویان به اردوهای جهادی از ماه قبل آغاز شده است و این طرح در شهریور ماه به صورت جدی دنبال می شود و انتظار داریم که بتوانیم در امر سازماندهی این شمار دانشجو نیز هماهنگی های لازم داشته باشیم.

مسئول بسیج دانشجویی سپاه بیت المقدس کردستان عنوان کرد: اردوهای جهادی با حضور دانشجویان و اعزام آنها به مناطق محروم استان کردستان صورت می گیرد و این افراد بر اساس تخصصی و علاقمندی خود در حوزه های مختلف به مردم خدمت رسانی می کنند.

وی گفت: این دانشجویان در حوزه های مختلف کاری از جمله عمرانی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی مقاومتی، دامپزشکی، پزشکی و خدماتی به مردم روستا کمک می کنند و البته در این بین از همکاری ادارات و سازمان های دولتی مرتبط با موضوع نیز استفاده می شود.

محمدپناه یادآور شد: در کنار اعزام دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان به اردوهای جهادی، ما میزان چندین کاروان اروهای جهادی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از سایر استانهای کشور بوده و هستیم.

در ادامه این جلسه مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان با اشاره به اهمیت اردوهای جهادی و لزوم حضور پرشور دانشجویان در این گونه برنامه ها، عنوان کرد: اردوهای جهادی بهترین فرصت برای خودشناسی است چرا که جوان ما با حضور در این اردوها از خود گذشته و یک فضای جدید را تجربه می کند و این فضا در آینده برای حضور بهتر در اجتماع به وی کمک خواهد کرد.