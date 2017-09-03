  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

درآستانه تشییع پیکر شهید محسن حججی

قطعه «آذر عشق» به خوانندگی حسام الدین سراج منتشر شد

قطعه «آذر عشق» به خوانندگی حسام الدین سراج منتشر شد

قطعه موسیقایی «آذر عشق» در آستانه تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن حججی به آهنگسازی ابوالفضل صادقی نژاد و خوانندگی حسام الدین سراج منتشر شد.

دریافت 4 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه «آذر عشق» اثر مشترک دفتر موسیقی و سرود صدا و سیما، موسسه هنرمندان پیشکسوت و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با تشییع پیکر شهید حججی در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

در این اثر موسیقایی حسین معلم ترانه سرا، ابوالفضل صادقی نژاد آهنگساز، غلامرضا صادقی تنظیم کننده، ایوب صادقی نژاد تهیه کننده و حسام الدین سراج خواننده گروه اجرایی را  تشکیل می دهند.

رضا صادقی نوازنده پیانو، امین غفاری نوازنده ویولن، علیرضا دریایی نوازنده ویولن و کمانچه و آتنا اشتیاقی نوازنده ویولن سل گروه نوازندگان قطعه «آذر عشق» هستند.

کد مطلب 4077423
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها