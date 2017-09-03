قطعه «آذر عشق» به خوانندگی حسام الدین سراج منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه «آذر عشق» اثر مشترک دفتر موسیقی و سرود صدا و سیما، موسسه هنرمندان پیشکسوت و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با تشییع پیکر شهید حججی در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

در این اثر موسیقایی حسین معلم ترانه سرا، ابوالفضل صادقی نژاد آهنگساز، غلامرضا صادقی تنظیم کننده، ایوب صادقی نژاد تهیه کننده و حسام الدین سراج خواننده گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

رضا صادقی نوازنده پیانو، امین غفاری نوازنده ویولن، علیرضا دریایی نوازنده ویولن و کمانچه و آتنا اشتیاقی نوازنده ویولن سل گروه نوازندگان قطعه «آذر عشق» هستند.