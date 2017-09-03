به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی شاکرمی شهر یکشنبه در نشست تخصصی مدیران بانک های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با رئیس کل دادگستری لرستان در سخنانی با بیان اینکه یکی از آسیب های جامعه ما پریشانی مدیریتی در حوزه اقتصاد است اظهار داشت: متاسفانه این امر موجب شده که حداقل سرمایه های سرگردان استان به هدر بروند.

وی با بیان اینکه قضیه بانک آرمان، سرمایه های سرگردان خوبی در استان بود که این کاش مدیریت اقتصادی استان این سرمایه ها را در خدمت توسعه استان به کار می گرفتند گفت: گزارش هایی وجود دارد که افرادی هستند که سرمایه گذاری دو میلیارد و سه میلیارد در این بانک ها داشته اند و این امر به دلیل تبلیغات فریبنده بعضی از موسسات مالی بوده که ای کاش این موسسات در خدمت تولید بودند نه در خدمت جابجایی و دست به دست کردن پول ها.

معاون دادگستری لرستان با بیان اینکه برخی تبلیغات از سوی موسسات در زمینه سودهای بانکی روزانه و حتی ساعتی بود گفت: خبرهایی بود که موسسه آرمان در حالت تزلزل است که باید اطلاعات مردم را بالا ببریم و مردم در این زمینه ها آگاه باشند.

شاکرمی با تاکید بر اینکه در دنیا بانک ها همیار مردم هستند گفت: اکثر بنگاهها و شهرک های صنعتی استان تعطیل هستند چرا که نه منابع در جای خودشان استفاده شده اند و نه سرمایه گذران آنها اهلیت داشته اند.

وی همچنین با بیان اینکه بر اساس قانون سلامت اداری، همه مدیران و سرپرستان در حوزه مدیریت وظیفه دارند که نظارت کنند ادامه داد: اگر ضرری وارد شود مدیران و کسانی که در آن حوزه مسئولیت دارند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

معاون دادگستری لرستان با بیان اینکه اگر مردم در بنگاههای اقتصادی سرمایه گذاری کنند، سرمایه آنها در امانت خواهد بود گفت: در حال حاضر تبلیغات مخرب برخی موسسات موجب شد که برخی برای سرمایه گذاری در آنها خانه مسکونی خود را فروختند.

شاکرمی با بیان اینکه در بحث مدیریت و پیشگیری باید نظارت های لازم صورت گیرد گفت: اگر نظارت وجود داشته باشد مشکلی پیش نمی آید.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در این رابطه اقدامات مطلوبی انجام داده است که نیاز بوده سایر دستگاهها نیز نظارت های خود را در این رابطه افزایش دهند.