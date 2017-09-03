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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۰۷

معاون استاندار همدان:

همدان استانی سرشار از فرصت‌های پول ساز است

همدان استانی سرشار از فرصت‌های پول ساز است

رزن- معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار همدان گفت: همدان استانی سرشار از فرصت‌های پول ساز است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی ظهر یکشنبه در سمینار آموزشی قوانین و مقررات امور مالیاتی- تامین اجتماعی و کار شهرستان رزن که در راستای رفع موانع تولید و اشتغال در رزن برگزار شد، گفت: در حال حاضر مشکل اساسی و عمده کشور اقتصادی بوده و در زمینه های دیگر موفقیت چشمگیری داشته ایم.  

وی با اشاره به اینکه ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی، منابع انسانی و هم چنین از نظر عقبه فرهنگی، کشوری غنی است، افزود: هر آنچه که برای حرکت و پیشرفت نیاز است در کشور وجود دارد و شایستگی پیشرفت را داریم.

معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار همدان اظهار داشت: همدان سرشار از فرصت های پول ساز و سرمایه های بی بدیل است.

وی ادامه داد: وظیفه دولت ایجاد اشتغال نیست بلکه دولت باید زیرساخت های اشتغال را فراهم کند.

وی تاکید کرد: توسعه اشتغال خرد و کوچک و استفاده از ظرفیت آموزشگاه های خصوصی با توجه به اینکه بحث آموزش از ارکان مهم اشتغالزایی است نقش بسزایی در رفع مشکل بیکاری دارد.

قیاسی گفت: اقدامات دولت در کنترل تورم، زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی را فراهم کرده کمااینکه شاهد گسترش امنیت سرمایه گذاری در کشور  هستیم.
 

کد مطلب 4077441

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