علیاکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به علت بُعد مسافت خراسان شمالی و همچنین جذاب نبودن منطقه توجه بخش خصوصی به استان کم بوده است اما ضرورت داشته دولت از طریق امتیازات به مناطق محروم زمینه جذب سرمایهگذاران غیربومی را فراهم کند.
اکبری افزود: متأسفانه به علت ضعیف عمل کردن دولت فرصتهای بالقوه خراسان شمالی به بالفعل تبدیل نشده و همین امر سبب شده تا پیشرفت زیادی نداشته باشیم.
وی تصریح کرد: همچنین صنایع و پروژههای نیمهتمام استان با کندی پیشرفت داشتهاند که این نشان میدهد نقش مسئولان ضعیف بوده است.
نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، مانه وسملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ضرورت داشته دولت با حمایتهای اداری و تشویق، سبب تسریع روند پروژههای نیمهتمام صنعتی خراسان شمالی میشد.
اکبری با اشاره به شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بیان کرد: خراسان شمالی در حوزه اقتصاد مقاومتی از ظرفیتهای خوبی برخوردار است اما تاکنون در این زمینه اقدامی دیده نشده است.
وی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم بهعنوان جانشین معاون اول رئیسجمهور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی، وعدههای بسیاری درزمینهٔ تولید گیاهان دارویی، تقویت تولیدات دامی، صنایع تبدیلی، تقویت باغات و سایر موارد داد که زمینه بالقوه شدن را دارا بودند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی نگاهی درونزا به مسائل دارد، ازاینرو دولت باید به استعدادهای محلی توجه ویژهای داشته باشد تا زمینه پیشرفت فراهم شود.
اکبری اظهار کرد: بر اساس سند توسعه خراسان شمالی که مبتنی بر کشاورزی و دامپروری است، ضرورت دارد در این حوزه با جدیت عمل کرد اما متأسفانه تاکنون اقدامات ضعیف بوده است.
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