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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۱۹

باحضور۴۰۰دریافت کننده عضو؛

نخستین جشن نفس در یاسوج برگزار شد

نخستین جشن نفس در یاسوج برگزار شد

یاسوج- نخستین جشن نفس در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشن با حضور خانواده ۱۲۲نفر از بیماران مرگ مغزی استان در پنج سال گذشته و بیش از ۴۰۰ نفر از گیرندگان عضو از استانهای مختلف کشور برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در  این مراسم گفت: اهدای عضو اقدامی بزرگ و خداپسندانه است که زندگی را به بیماران اهدا می کند.

اورنگ ایلامی با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش استان در فرهنگسازی برای اهدای عضو افزود: فعالیتهای آموزش و پرورش استان دراین راستا از برترین بسترهای فرهنگسازی برای این ایثار ماندگار است.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این مراسم گفت: انفاق وایثار ریشه در مبانی دین مبین اسلام دارد و خانواده های خیراندیش با اهدای اعضای بیماران مرگ مغزی خود، ایثار ماندگاری را ثبت کردند.

هادی زارع پور افزود: در پنج سال گذشته اعضای بدن شش معلم وپنج دانش آموز مرگ مغزی اهدا شد وهشت فرهنگی نیز اعضای بدن فرزند مرگ مغزی خود را اهدا کردند.

وی بیان داشت: از تمامی خانواده های فرهنگیان ودانش آموزان بیمارمرگ مغزی که اعضای بدنشان اهدا شده بود در همایش هایی در محل زندگی شان تقدیر شد.

کد مطلب 4077450

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