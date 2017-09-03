به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رادیو رژیم اشغالگر قدس در گزارشی به نقل از یک مقام قضایی صهیونیست که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد که در تحقیقات علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم مدارکی به دست آمده است که نشان می دهد وی به صاحب یک رسانه رشوه داده است تا به نفعش مطالبی منتشر کند.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، صدها معترض به اطاله زمان پرونده تحقیقاتی درباره «فساد مالی» نتانیاهو با تجمع در مقابل منزل «آویچی مندلبلیت» دادستان کل این رژیم خواستار سرعت بخشیدن به این تحقیقات شدند.

از سوی دیگر شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم اسرائیل نیز گزارش داد که دادستان کل اعلام کرد که تحقیقات درباره استفاده «سارا نتانیاهو» همسر نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس از اموال دولتی در راستای منافع شخصی نیز طی ۱۰ روز به نتیجه می رسد و دادخواست آماده شده به مقامات مربوطه ارسال خواهد شد.

گفتنی است، نتانیاهو مدتهاست متهم به چند فساد مالی بوده و بارها از سوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفته است.

این در حالیست که افکار عمومی و سیاستمداران این رژیم وی را به استعفا دعوت می کنند.

لازم به ذکر است که نتانیاهو به «اخذ پول از بازرگانان، قرار و مدار با یک ناشر بانفوذ برای انتشار مطالبی مثبت درباره وی و فساد مالی در جریان دریافت زیردریایی از آلمان» متهم می شود.