به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عباس آخوندی درباره برنامه های دولت دوازدهم برای خداحافظی با رکود در بازار مسکن گفت: در حوزه مسکن اصلی‌ترین برنامه دولت، تمرکز بر تقاضاست که در چهار حوزه تقاضای جدی وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از این حوزه ها مسکن حاشیه‌نشین ها است که جمعیت آن ها حدود ۱۱ میلیون نفر است افزود: حوزه دیگر بافت‌های‌فرسوده است که ساکنان آن نیز حدود ۸ میلیون نفر هستند و در مجموع ۱۹ میلیون نفر جمعیت هدف این دو حوزه را شامل می‌شود.

آخوندی با اشاره به اهمیت موضوع خانه اولی ها و گروه‌های کم درآمد گفت: در برنامه ششم مطرح کردیم که اگر برنامه توسعه کشور بخواهد وارد بخش مسکن شود باید روی همین چهار حوزه اصلی متمرکز شود و مجلس نیز در قانون برنامه این موضوع را تصویب کرد.

مسکن مهر نتوانست مشکل حاشیه نشینان را حل کند

وی تاکید کرد: نقد عمده ای که ما به بحث مسکن مهر داشتیم این بود که مسکن مهر نتوانست مسئله و مشکل حاشیه نشینان را حل کند و مشکل آن ها سر جای خود باقی ماند.

عضو کابینه دولت دوازهم در ادامه خاطرنشان کرد: سئوال این جاست که آیا می شود مسئله بافت های فرسوده مرکز شهر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز را در بیابان ها حل کرد؟ که پاسخ قطعا منفی است چراکه باید مشکل بافت فرسوده را در خود بافت فرسوده حل کرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم واقعی حرف بزنیم باید به این موضوع توجه کنیم این ۱۹ میلیون نفری که در بافت‌های فرسوده و حاشیه ای ساکن هستند در ۲۷۰۰ محله در کشور زندگی می کنند و باید این موضوع را محله به محله مورد بازآفرینی شهری قرار داد چراکه هر محله ویژگی خاص خودش را دارد به این معنا که مسئله محله سیروس با جوادیه و مسگر آباد در تهران متفاوت است.

اعطای تسهیلات بانکی با سود ۸ درصد به ساکنان بافت‌های فرسوده

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در شهرستان ها نیز همین گونه است و ساکنین این محلات باید از جهت مالی توانمند شوند تا بتوانند خانه بهتری برای خود بسازند که برای این افراد تسهیلات ۸ درصدی در نظر گرفته شده است که در شرایط دشوار و با این نرخ‌های بالای سود بانکی تسهیلات بسیار ارزان قیمتی است.

عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: ارقامی در بودجه و برنامه برای این کار در نظر گرفته شده است چراکه این کار، کار یک دستگاه نیست؛ بنابراین یک ستاد بازآفرینی در پایتخت، مراکز استان ها و شهرستان ها ایجاد شده است.

۲۲۰ هزار خانوار از طرح صندوق پس انداز یکم استفاده کردند

وی افزود: در خصوص مسکن خانه‌اولی‌ها طرح صندوق پس انداز یکم را اجرا کردیم که اتفاقاً با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است و آمارها نشان می دهد بیش از ۲۲۰ هزار خانوار از این طرح استفاده و پس انداز کردند و در برابر هر پس اندازی تسهیلات تضمینی است یعنی بانک موظف به ارائه تحصیلات است.

آخوندی ادامه داد: این افراد کسانی هستند که وارد بازار می شوند و قدرت خرید خوبی دارد یعنی یک زوج در تهران قدرت خرید ۱۶۰ میلیون تومانی پیدا می‌کند که این مبلغ قبل از دولت یازدهم ۲۰ میلیون تومان بود و در مراکز استانها نیز افراد ۱۲۰ میلیون تومان قدرت خرید پیدا می کنند.

وی تأکید کرد: به نظر می رسد که این دو طرح یعنی حل مسئله خانه اولی ها و بازسازی بافت های ناکارآمد شهری و حاشیه ای، به بخش مسکن رونق می بخشد.