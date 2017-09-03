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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

اولین اظهارنظر مسکن مهر آخوندی در دولت دوازدهم؛

مسکن مهر نتوانست مشکل حاشیه نشینان را حل کند

مسکن مهر نتوانست مشکل حاشیه نشینان را حل کند

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن مهر مشکل حاشیه نشینان را حل نکرد گفت: در حوزه مسکن اصلی‌ترین برنامه دولت، تمرکز بر تقویت سمت تقاضاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عباس آخوندی درباره برنامه های دولت دوازدهم برای خداحافظی با رکود در بازار مسکن گفت: در حوزه مسکن اصلی‌ترین برنامه دولت، تمرکز بر تقاضاست که در چهار حوزه تقاضای جدی وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از این حوزه ها مسکن حاشیه‌نشین ها است که جمعیت آن ها حدود ۱۱ میلیون نفر است افزود: حوزه دیگر بافت‌های‌فرسوده است که ساکنان آن نیز حدود ۸ میلیون نفر هستند و در مجموع ۱۹ میلیون نفر جمعیت هدف این دو حوزه  را شامل می‌شود.

آخوندی با اشاره به اهمیت موضوع خانه اولی ها و گروه‌های کم درآمد گفت: در برنامه ششم مطرح کردیم که اگر برنامه توسعه کشور بخواهد وارد بخش مسکن شود باید روی همین چهار حوزه اصلی متمرکز شود و مجلس نیز در قانون برنامه این موضوع را تصویب کرد.

مسکن مهر نتوانست مشکل حاشیه نشینان را حل کند

وی تاکید کرد: نقد عمده ای که ما به بحث مسکن مهر داشتیم این بود که مسکن مهر نتوانست مسئله و مشکل حاشیه نشینان را حل کند و مشکل آن ها سر جای خود باقی ماند.

عضو کابینه دولت دوازهم در ادامه خاطرنشان کرد: سئوال این جاست که آیا می شود مسئله بافت های فرسوده مرکز شهر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز را در بیابان ها حل کرد؟ که پاسخ قطعا منفی است چراکه باید مشکل بافت فرسوده را در خود بافت فرسوده حل کرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم واقعی حرف بزنیم باید به این موضوع توجه کنیم این ۱۹ میلیون نفری که در بافت‌های فرسوده و حاشیه ای ساکن هستند در ۲۷۰۰ محله در کشور زندگی می کنند و باید این موضوع را محله به محله مورد بازآفرینی شهری قرار داد چراکه هر محله ویژگی خاص خودش را دارد به این معنا که مسئله محله سیروس با جوادیه و مسگر آباد در تهران متفاوت است.

اعطای تسهیلات بانکی با سود ۸ درصد به ساکنان بافت‌های فرسوده

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در شهرستان ها نیز همین گونه است و ساکنین این محلات باید از جهت مالی توانمند شوند تا بتوانند خانه بهتری برای خود بسازند که برای این افراد تسهیلات ۸ درصدی در نظر گرفته شده است که در شرایط دشوار و با این نرخ‌های بالای سود بانکی تسهیلات بسیار ارزان قیمتی است.

عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: ارقامی در بودجه و  برنامه برای این کار در نظر گرفته شده است چراکه این کار، کار یک دستگاه نیست؛ بنابراین یک ستاد بازآفرینی در پایتخت، مراکز استان ها و شهرستان ها ایجاد شده است.

۲۲۰ هزار خانوار از طرح صندوق پس انداز یکم استفاده کردند

وی افزود: در خصوص مسکن خانه‌اولی‌ها طرح صندوق پس انداز یکم را اجرا کردیم که اتفاقاً با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است و آمارها نشان می دهد بیش از ۲۲۰ هزار خانوار از این طرح استفاده و پس انداز کردند و در برابر هر پس اندازی تسهیلات تضمینی است یعنی بانک موظف به ارائه تحصیلات است.

آخوندی ادامه داد: این افراد کسانی هستند که وارد بازار می شوند و قدرت خرید خوبی دارد یعنی یک زوج در تهران قدرت خرید  ۱۶۰ میلیون تومانی پیدا می‌کند که این مبلغ  قبل از دولت یازدهم ۲۰ میلیون تومان بود و در مراکز استانها نیز افراد ۱۲۰ میلیون تومان قدرت خرید پیدا می کنند.

وی تأکید کرد: به نظر می رسد که این دو طرح یعنی حل مسئله خانه اولی ها و بازسازی بافت های ناکارآمد شهری و حاشیه ای، به بخش مسکن رونق می بخشد.

کد مطلب 4077453

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