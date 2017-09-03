ساخت سریال و مستندهای انقلابی باید باور پذیر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معصومی در جلسه ستاد رسانه ای نکوداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در سالن کنفرانس صدا و سیما برگزار شد اظهارداشت: با نسل سوم باید به گونه ای سخن بگوییم که باورپذیر باشد تا بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی با تولیدات حرفه ای خود و بکارگیری همه امکانات و ظرفیت های خود توانسته اند باساخت فیلمهای مستند متعدد و استفاده از آرشیوهای غنی کشورهای جهان بر روی نسل جوان و حتی بزرگسال ما تاثیربگذارند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین یادآورشد:به نظر می رسد در استفاده هنرمندان ازابزار هنربرای بیان دستاورد های ارزشمند انقلاب مانند بیگانگان موفق نبوده ایم و باید در این زمینه بازنگری کنیم.

معصومی فر گفت: در حالی که شخصیت های تاثیرگذاری مانند شهید رجایی، شهید بابایی، لشکری، حسن پور، ابوترابی را داریم هنوز نتوانسته ایم فسلم متسند زیبایی از شهید رجایی تولید کرده و نسل سوم را با شخصیت های شاخص اشنا کنیم.

وی اضافه کرد: نسل جوان ما با سوالات گوناگونی روبروست که باید بتوانیم با زبانی گویا و تاثیرگذار و بسیار هنرمندانه به آنها پاسخ دهیم تا فاصله نسل انقلاب و جدید زیاد نشود.

معصومی فر یادآورشد: در شرایط کنونی نیازمند تبیین، تحلیل و توجیه منطقی از تاریخ و رویدادهای انقلاب هستیم تا بتوانیم شعارهای انقلاب و اهداف آن را به دیگران منتقل کنیم.

وی اضافه کرد: دشمنان بخوبی با رشوهای رسانه ای و نوع تاثیرگذاری بر روی گروههای مختلف آشنا هستند و ساخت فیلم مستند «رضاشاه» و «انقلاب ۵۷» با بهره گیری از همه ابزارهای رسانه ای و آرشیو غنی کشورهای استکباری توانسته بسیار ظریف و هنرمندانه تاریخ انقلاب را تحریف کرده و روی نسل جوان اثربگذارد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین اظهارداشت: دشمنان با استفاده از ابزار هنر خیانت های رضا شاه را خدمت و فقر و فاقه مردم را حرکت به سمت پیشرفت وانمود می کنند و بقدری این کار هنرمندان صورت می گیرد که باور پذیر می شود.

وی گفت: در فیلم مستند «انقلاب ۵۷ » چهره شاه به قدری متمدن و طرفدار دموکراسی نشان داده می شود که گویی هیچ شکنجه ای در زندان های رژیم شاه رخ نداده و این شیوه باید برای نسل جوان تشریح شود تا پشت پرده رسانه های غربی بازگو شود.

معصومی فر اضافه کرد: در این مستندها روی فریم فریم تصاویر فکر شده تا در یک روند منطقی بتوانند هدف خود را پیاده کرده و ذهن مردم را منحرف کنند و یک خائن را خادم و یک کشور وابسته و ژاندارم منطقه را با قدرت و صلابت نظامی نشان دهند.

وی بیان کرد: با درک شرایط موجود در صدا و سیمای مرکز قزوین ساخت پند مستند از جمله: آن سالها، تاجرزاده انقلابی و ماموریت در ساحل نیسان را تولید و پخش کردیم و تداوم این روند نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت در کار است.

معصومی فر تصریح کرد: شهید بابایی تا زمان ساخت فیلم سینمایی شوق پرواز مانند امروز شناخته شده نبود و امروز ما آمادگی داریم در صورت همراهی ارگانها برای ساخت فیلم های مستند از زندگی شخصیت های شاخص استان اقدام کنیم.

وی گفت: بیش از ۳۰ طرح و ایده در صدا وسیمای مرکز قزوین داریم که در صورت حمایت آن را اجرایی می کنیم.

در ادامه برخی مدیران دستگاههای اجرایی شرکت کننده در این جلسه دیدگاههای خود را در خصوص نحوه استفاده ازروشهای جدید، استفاده از هنرمندان بخش خصوصی، مشارکت دادن مردم در کارها، استفاده از خلاقیت و ابتکار در کار، پاسخگو بودن به نسل جوان مطرح کردند.

