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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

کتاب «اسماء و صفات حق تعالی» به زبان اردو منتشر شد

کتاب «اسماء و صفات حق تعالی» به زبان اردو منتشر شد

کتاب «اسماء و صفات حق تعالی» به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی به زبان اردو، ترجمه و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اسماء و صفات حق تعالی» به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی و با همکاری مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قالب طرح «تاپ» به زبان اردو ترجمه و در تیراژ یک هزار نسخه منتشر و روانه بازار کتاب پاکستان شد.

در این اثر ۳۵۰ صفحه‌ای، مؤلف ضمن بیان مقدمه‌ای درباره معرفت و صفات حضرت حق، به بحث از اسماء و صفات حق تبارک و تعالی پرداخته و اختلاف نظرهایی را که در باب اسم و مسمی مطرح می ‏شود نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است.

خانه فرهنگ کشورمان در راولپندی، به زود این اثر ارزشمند را با حضور شخصیت‌های علمی فرهنگی راولپندی به همت خانه فرهنگ کشورمان در راولپندی رونمایی می‌کند.

کد مطلب 4077474
سارا فرجی

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    نظرات

    • الو IR ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      این کتاب نویسنده نداره؟

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