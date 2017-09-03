کتاب «اسماء و صفات حق تعالی» به زبان اردو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اسماء و صفات حق تعالی» به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی و با همکاری مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قالب طرح «تاپ» به زبان اردو ترجمه و در تیراژ یک هزار نسخه منتشر و روانه بازار کتاب پاکستان شد.
در این اثر ۳۵۰ صفحهای، مؤلف ضمن بیان مقدمهای درباره معرفت و صفات حضرت حق، به بحث از اسماء و صفات حق تبارک و تعالی پرداخته و اختلاف نظرهایی را که در باب اسم و مسمی مطرح می شود نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است.
خانه فرهنگ کشورمان در راولپندی، به زود این اثر ارزشمند را با حضور شخصیتهای علمی فرهنگی راولپندی به همت خانه فرهنگ کشورمان در راولپندی رونمایی میکند.
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