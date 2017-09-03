اصلاحیه قانون خدمت سربازی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزارت کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح «قانون اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی» را جهت اجرا ابلاغ کرد.

بر این اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی»، جهت اجرا به وزارت کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ ‌شد.

به گزارش مهر، در جلسه علنی سه شنبه 17 مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاح ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی از سوی مخالفان و موافقان و نماینده دولت، کلیات و جزئیات این ماده واحده به تصویب نمایندگان رسید.

هدف از ارائه این لایحه، رفع تعارض میان مواد ۳۵ و ۳۶ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰ است؛ بر این اساس و با توجه به اینکه ماده ۳۵ این قانون به مشمولان دیپلم اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور را داده ولی ماده ۳۶ ادامه تحصیل در خارج از کشور را صرفاً برای مشمولان دوره کارشناسی و بالاتر تجویز کرده است، به همین دلیل نمایندگان با حذف عبارت «خارج از کشور»، ضمن ممنوع کردن اعطای معافیت تحصیلی به مشمولان دیپلم برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج، اعطای معافیت تحصیلی به مشمولان دیپلمه برای تحصیل در دانشگاه‌ها را صرفاً محدود به دانشگاه‌های داخل کشور کردند.

به این ترتیب و بر اساس ماده ۳۵، «مشمولان دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور که مورد تائید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است، پذیرفته شوند تا زمانی که بر اساس تبصره یک ماده ۳۳ این قانون به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند؛ مشروط بر اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند؛ این معافیت برای هر مقطع تحصیلی فقط یک بار داده می‌شود».

این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجمع ۲۳۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.