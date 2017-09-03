لزوم اصلاح تقسیمات شهری فردیس/تکلیف شهرک «رستمی» مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح نژاد ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری فردیس، بر لزوم ساماندهی روشنایی معابر این شهرستان تأکید کرد و گفت: با توجه به آغاز فصل بازگشایی مدارس از اداره برق میخواهیم تا اقدامات لازم برای تأمین روشنایی معابر را انجام دهد.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه تائید محتوا و اعطای مجوز نصب تابلوهای تبلیغاتی و عزاداری ایام محرم توسط اداره ارشاد انجام میشود، گفت: شهرداریها از ارائه مجوز در رابطه با نصب تابلو در سطح شهر خودداری کنند.
وی از تشکیل کمیتهای باهدف ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی ایام محرم خبر داد و گفت: این کمیته بهمنظور ساماندهی محتوا و محل نصب تابلوها در سطح شهر تشکیل میشود.
در ادامه این نشست رئیس شورای شهر مشکیندشت بابیان اینکه مدارس مشکیندشت پرجمعیت هستند، گفت: بهرهبرداری از مدرسه شهرک بعثت تنها بخشی از کمبودهای آموزشی این بخش را تأمین میکند.
شعبان پور با تأکید بر بهسازی مدارس مشکیندشت، به نبود سیستم گرمایشی و سرمایشی در برخی از مدارس این شهر اشاره کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن فصل سرما این مهم باید در دستور کار متولیان قرار گیرد.
وی در بخش دیگری با اشاره به لزوم اصلاح تقسیمات شهری شهرستان فردیس، گفت: شهرک رستمی شهرستان فردیس مرز میان مشکیندشت و فردیس است، از مسئولان میخواهیم برای اختصاص این شهرک به بخش مشکیندشت اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس شورای شهر مشکیندشت تأکید کرد: تعیین تکلیف تقسیمات شهری در خصوص شهرک رستمی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شهروندان ساکن در این شهرک باید بدانند که مشکلات خود را باید از چه مجرایی پیگیری کنند.
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