سرمایه گذاری ۴۸۱ میلیارد ریال در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری

سیامک سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به سرمایه گذاری ۴۸۱میلیارد ریال در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: طی فعالیت دولت یازدهم تلاش های بسیاری برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وی عنوان کرد: بخش کشاورزی این استان یکی از مهمترین ظرفیت های اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری است که مورد توجه دولت قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ۶۷ طرح در بخش کشاورزی این استان اجرا شده است که اشتغال قابل توجهی در این استان ایجاد کرده است.

دولت به دنبال توسعه کشت گیاهان دارویی در چهارمحال وبختیاری است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دولت به دنبال توسعه کشت گیاهان دارویی و گل محمدی در این استان است.

وی اظهار داشت: طی فعالیت دولت یازدهم تلاش های بسیاری برای فرهنگ سازی کشت گل محمدی در این استان انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کشت گل محمدی مناسب با شرایط آب و هوایی چهارمحال و بختیاری است که توسعه این بخش زمینه ساز افزایش درآمد برای کشاورزان است.

تسهیلات برای توسعه بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری اختصاص می یابد

وی ادامه داد: توسعه باغات در اراضی شیب دار از دیگر برنامه های دولت برای توسعه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون تسهیلات قابل توجهی برای توسعه بخش کشاورزی در بخش های مختلف از جمله توسعه گلخانه ها در نظر گرفته شده است.